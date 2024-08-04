Несмотря на то что Windows 11 предлагает разнообразие редакций, главными являются две версии: «Windows 11 Home» и «Windows 11 Pro». Выбор между ними во многом зависит от предлагаемого функционала и ценовой категории каждой из этих версий.

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Обычно версия «Home» ориентирована на обычных пользователей, тогда как редакция «Pro» предлагает дополнительные возможности, предназначенные для профессионалов и бизнес-структур. Выбор подходящей версии зависит от ваших личных потребностей и требований. Например, если вы студент колледжа или домашний пользователь, который в первую очередь использует устройство для таких задач, как серфинг в интернете, проверка почты и игры, то вам, скорее всего, будет достаточно редакции «Home».

С другой стороны, если ваша задача включает подключение компьютера к корпоративной сети, удаленную работу или использование дополнительных возможностей безопасности и виртуализации, стоит рассмотреть версию «Pro».

В данном руководстве я расскажу о ключевых различиях между основными версиями Windows 11, чтобы помочь вам определиться с выбором.

Разбираемся в различиях между Windows 11 Home и Pro

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Для того чтобы разобраться в различиях между версиями операционной системы, следует обратить внимание на их цену, предлагаемые функции и уровень поддержки, который они обеспечивают.

Цены на Windows 11 Home и Pro

Хотя многие пользователи часто получают новую лицензию на Windows 11 без дополнительных затрат при покупке нового устройства, если вы намерены установить операционную систему на компьютер, где ранее не была установлена версия Windows 10 или 11, вам, возможно, придется приобрести новый ключ продукта.

Обычно розничная стоимость Windows 11 Home составляет около 139,99 долларов, в то время как цена Windows 11 Pro достигает 199,99 долларов. Если у вас уже имеется устройство с версией «Home», то для обновления до версии «Pro» потребуется заплатить дополнительные 99,99 долларов.

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Сравнение функций Windows 11 Home и Pro

Все доступные версии обладают разнообразными функциями, но на фотографиях ниже вы найдете основные из них. Это поможет вам определиться с выбором наилучшей версии.

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Следует подчеркнуть, что обновление Windows 11 2024 Update представит множество новых функций, основанных на искусственном интеллекте, таких как Windows Recall, Live Captions и эффекты Windows Studios. Несмотря на то что эти возможности будут доступны как для версий Windows 11 Home, так и Pro, для их корректной работы требуется специальное оборудование. В частности, необходим процессор Qualcomm Snapdragon X Elite с интегрированным NPU (нейронным процессором), 16 ГБ оперативной памяти и как минимум 256 ГБ SSD.

Поддержка оборудования Windows 11 Home и Pro

Когда речь идет о поддержке оборудования, обе версии операционной системы совместимы с большинством компонентов. Тем не менее, версия "Pro" способна поддерживать значительно большее количество ядер процессора, а также более объемную оперативную память и серверное оборудование.

Например, версия Windows 11 Home поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти, тогда как версия «Pro» позволяет использовать до 2 ТБ ОЗУ. Кроме того, Windows 11 Pro может работать с до 128 процессорными ядрами и двумя процессорами, в то время как версия Home ограничена одним процессором с 64 ядрами.

Несмотря на различия в поддержке оборудования, возможностей, предоставляемых Windows 11 Home, предостаточно для большинства требовательных приложений, которые могут понадобиться профессионалу.

Windows 11 Home против Pro для игр

Когда речь заходит об играх, любая из версий Windows 11 будет вполне подходящей. Оба варианта обеспечивают доступ к современным игровым технологиям, поддерживая последнюю версию DirectX и возможность играть в разрешении 4K.

Если вы собираетесь создать компьютер, предназначенный только для игр, то версии Windows 11 Home будет более чем достаточно. Сэкономленные средства лучше потратить на более производительную видеокарту.

Виртуализация Windows 11 Home и Pro

Одним из плюсов Windows 11 Pro является наличие Hyper-V, гипервизора от Microsoft, который дает возможность настраивать виртуальные машины. Это позволяет запускать операционную систему вместе с различными версиями, а также дистрибутивами Linux.

Windows 11 в своем стеке виртуализации предлагает функцию Windows Sandbox, которая предоставляет возможность создавать легковесные и временные виртуальные копии операционной системы. Это позволяет безопасно тестировать приложения и посещать неизвестные веб-сайты без риска для вашего компьютера. Как только вы завершите работу с Sandbox, просто закройте его, и вся информация будет полностью удалена с устройства.

Что касается версии Windows 11 Home, в ней отсутствуют Hyper-V и Windows Sandbox, но она все же включает некоторые возможности виртуализации, такие как подсистема Windows для Linux.

Если вы выбрали версию «Home» и хотите работать с виртуальной машиной, у вас есть возможность установить сторонние приложения, такие как VirtualBox от Oracle. Эти программы позволяют организовать виртуализацию на ваших устройствах и запускать Windows 11 Home наряду с другими операционными системами.

В Windows 11 Pro доступен также Microsoft Defender Application Guard — еще одна функция виртуализации, которая напоминает Windows Sandbox. Однако в этом варианте она создает виртуальную среду для браузера Microsoft Edge, что позволяет безопасно просматривать ненадежные веб-сайты. Это можно воспринимать и как дополнительную меру безопасности.

Удаленный рабочий стол Windows 11 Home и Pro

В версиях Windows 11 Pro и Home вы можете воспользоваться приложением «Удаленный рабочий стол» для доступа к другим устройствам. Однако только в версии «Pro» предусмотрены функции, позволяющие активировать протокол удаленного рабочего стола (RDP), что дает возможность другим устройствам подключаться к вашему компьютеру удаленно.

Если вам нужен удаленный доступ к компьютеру по локальной сети или через Интернет, наиболее подходящим вариантом будет Windows 11 Pro. Тем не менее, существует также возможность воспользоваться сторонними сервисами, такими как Chrome Remote Desktop от Google, которые позволяют осуществлять удаленный доступ к вашему устройству.

Безопасность Windows 11 Home и Pro

Когда речь идет о безопасности, обе редакции Windows 11 оснащены современными инновациями в этой области от Microsoft.

Например, обе версии — «Pro» и «Home» — предлагают антивирус и брандмауэр Microsoft Defender, обеспечивая защиту ваших данных и устройств от вирусов и злоумышленников. В дополнение к этому, Windows Hello доступен в обеих редакциях, позволяя использовать биометрическую аутентификацию через распознавание лиц, отпечатки пальцев или PIN-код.

Что касается Windows 11 Pro, она включает в себя технологию BitLocker, разработанную Microsoft для полного шифрования устройства, что помогает защищать ваши файлы от несанкционированного доступа. BitLocker предоставляет возможность шифрования не только системного диска, но и внешних накопителей.

В отличие от Windows 11 Pro, версия Home не включает в себя BitLocker. Вместо этого она оснащена функцией «Шифрование устройства», представляющей собой упрощенную версию BitLocker, которая позволяет зашифровать всю систему, но при этом не предоставляет таких же возможностей управления, как полноценный BitLocker.

Следует подчеркнуть, что это только часть доступных функций безопасности. Подключая устройство к корпоративной сети, вы открываете доступ ко множеству дополнительных мер защиты, которые обеспечивают другие службы, такие как Microsoft Endpoint Manager.

Возможности Windows 11 Home и Pro для бизнеса

Еще одно важное различие между двумя версиями операционной системы заключается в том, что Windows 11 Pro предлагает набор функций, предназначенных специально для работы в корпоративной сети.

Например, Windows 11 Pro предоставляет пользователям возможности подключения к сети компании через Active Directory или Microsoft Entra ID.

Кроме того, версия «Pro» имеет доступ к Центру обновления Windows для бизнеса, функции настройки режима киоска, управление мобильными устройствами, динамическую подготовку, назначенный доступ, Microsoft Store для бизнеса, Enterprise State Roaming с Azure, Windows Autopilot и множество других полезных функций.

Одно из наиболее значительных отличий между двумя основными версиями заключается в том, что Windows 11 Pro включает редактор групповой политики. Этот инструмент предоставляет возможность более тонкой настройки операционной системы. Например, администраторы сети могут использовать редактор групповой политики для управления различными параметрами, что позволяет включать, настраивать или отключать функции, которые нельзя изменить через приложение «Параметры».

Если ваше устройство нужно подключить к корпоративной сети, версия Windows 11 Pro будет наиболее подходящим выбором.

Windows 11 Pro для рабочих станций

Microsoft также предлагает специальную версию Windows 11 Pro, названную «Рабочие станции», которая включает все возможности двух основных редакций, а также дополнительные функции, предназначенные для пользователей, работающих на высокопроизводительном оборудовании.

Например, версия Windows 11 Pro для рабочих станций способна поддерживать до 6 ТБ оперативной памяти и до четырех процессоров. Среди её уникальных функций — поддержка SMB Direct для более быстрого обмена файлами, использование технологии постоянной памяти и файловой системы Resilient File System (ReFS). Стоит отметить, что последняя версия операционной системы представляет ReFS как виртуализированное хранилище в редакциях Windows 11 Pro и Home.

Производительность Windows 11 Home и Pro

Если вас интересует, какая версия Windows 11 демонстрирует большую скорость при идентичной конфигурации оборудования, то обе редакции обеспечивают схожую производительность, так как они являются частью одной и той же операционной системы.

С другой стороны, если рассматривать поддержку оборудования, можно предположить, что Windows 11 Pro может быть более быстрой, так как её возможно настроить с 2 ТБ ОЗУ и двумя процессорами. Тем не менее, на практике маловероятно, что кто-либо сможет полностью воспользоваться аппаратными возможностями версии «Pro», используя стандартные компоненты.

Кроме того, версия Windows 11 Pro для рабочих станций располагает поддержкой до 6 ТБ оперативной памяти и четырех процессоров. Таким образом, теоретически она может быть еще более производительной при увеличении конфигурации оборудования.

Тем не менее, для полноценного использования такого объема памяти и вычислительных ресурсов вам также будут необходимы приложения, которые способны их поддерживать.

Windows 11 Home против Pro для учебы

Если вы собираетесь обновить свой ноутбук или настольный компьютер для учебы, то выбор редакции в данном случае не играет особой роли. Если цена остается на одном уровне и вы можете выбрать между Home и Pro, отдайте предпочтение версии «Pro». Однако, если цена все же различается, редакция «Home» предоставляет все необходимые инструменты для выполнения практически любой задачи, включая работу с приложениями для повышения продуктивности, потоковое воспроизведение мультимедиа, серфинг в интернете и игры.

Переход на Windows 11 Pro имеет смысл только в том случае, если ваши учебные или рабочие задачи требуют использования усовершенствованных функций. Это может включать в себя такие опции, как удаленный рабочий стол, Hyper-V для работы с виртуальными машинами или дополнительная аппаратная поддержка для более ресурсоемких приложений, таких как видеомонтаж или 3D-моделирование. Если ваши занятия не предполагают таких требований, то есть смысл остаться на версии Home.

Основные различия между Windows 11 Home и Pro и Enterprise

Как правило, новые устройства предлагают только версии Windows 11 «Home» или «Pro», в то время как версия «Enterprise» недоступна для выбора.

Хотя и Windows 11 Pro, и Enterprise ориентированы на бизнес-секторы, они предназначены для разных уровней потребностей организаций. Например, версию Windows 11 Pro рассчитывают на малый и средний бизнес, тогда как Windows 11 Enterprise нацелена на крупные компании с более сложной ИТ-инфраструктурой.

Windows 11 Enterprise предлагает все возможности версии "Pro", добавляя к ним расширенные функции управления, безопасности и развертывания. Стоит отметить, что лицензия на "Enterprise" недоступна для покупки без заключения соглашения о корпоративном лицензировании. Кроме того, только с помощью данного соглашения можно получить редакцию Long-Term Servicing Channel (LTSC) Windows 11.

В отличие от этого, версию Windows 11 Pro можно приобрести как индивидуально, так и через корпоративное лицензирование.

Вывод

На самом деле, версия «Pro» не является необходимостью, поскольку она дороже и включает множество функций, которые вам, возможно, не понадобятся.

Если вы частный пользователь, который использует компьютер для выполнения личных задач, таких как серфинг в интернете, чтение электронной почты и игры, то вам вполне подойдет версия «Home».

Однако если вам нужно подключаться к корпоративной сети, использовать протокол удаленного рабочего стола или доступ к дополнительным функциям, тогда стоит рассмотреть возможность приобретения версии «Pro».

Если вы собираетесь приобрести новое устройство и у вас есть возможность выбрать между версиями «Home» и «Pro», следует всегда отдавать предпочтение версии «Pro».

Аналогично, в случае если на вашем компьютере уже установлена Windows 11 Pro, переходить на версию «Home» не имеет смысла.



