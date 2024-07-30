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SearchGPT от OpenAI может бросить вызов доминированию Google в веб-поиске

OpenAI анонсировала запуск SearchGPT — нового веб-поисковика, который стремится конкурировать с доминирующим игроком Google. С использованием передовых технологий искусственного интеллекта, SearchGPT предлагает уникальные функции, обещающие улучшить качество поиска и пользовательский опыт. Этот шаг может значительно изменить ландшафт онлайн-поиска и привлечь внимание пользователей к альтернативам ведущим платформам.
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OpenAI представил свою поисковую систему на базе искусственного интеллекта под названием SearchGPT, бросив вызов таким гигантам, как Google и Bing. 

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На данный момент SearchGPT проходит стадии тестирования с ограниченной группой пользователей и издателей. Эта новая система сочетает в себе передовые разговорные способности больших языковых моделей OpenAI с актуальными веб-данными, обеспечивая «мгновенные и точные ответы, дополненные понятными и релевантными источниками».

«Поиск информации в Интернете может быть довольно трудоемким», — отмечает OpenAI в своем заявлении. «Мы уверены, что, интегрируя актуальные веб-данные с разговорными возможностями наших моделей, мы сможем облегчить и ускорить процесс нахождения необходимых ответов», — добавляют они.

Выход OpenAI на рынок поисковых технологий создает серьезные вызовы для традиционных гигантов, таких как Google и Bing, а также для чат-ботов на базе ИИ, в том числе Perplexity. 

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Microsoft уже интегрировала инструменты OpenAI для усиления возможностей своего поиска. Тем временем Google в мае также представила аналогичные функции для своей поисковой платформы.

В отличие от традиционных поисковых систем, которые зачастую заставляют пользователей листать множество страниц с результатами, SearchGPT заявляет, что он «предоставляет ответы на ваши вопросы, основываясь на актуальных данных из Интернета, с ясными ссылками на соответствующие источники».

«Google построил свою империю на поиске, однако ему не хватает более интуитивного, контекстного и разговорного взаимодействия», — отметил Нил Шах, вице-президент по исследованиям и партнер Counterpoint Research. «Здесь OpenAI имеет возможность радикально изменить всю отрасль, увеличивая популярность и превращая SearchGPT в ключевой элемент своих будущих моделей GPT».

Такой метод не только облегчает процесс поиска, но и улучшает взаимодействие между пользователями и создателями контента, как указано в заявлении. 

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Согласно информации от OpenAI, пользователи имеют возможность задавать уточняющие вопросы в формате естественного диалога, при этом SearchGPT постоянно адаптируется в зависимости от контекста их запроса.

«ChatGPT стал символом перехода от пассивного «поиска» к активному «поиску», кардинально изменив наш способ взаимодействия с информацией», — отметил Прабху Рам, вице-президент по отраслевым исследованиям в CyberMedia Research. «SearchGPT представляет собой стратегически важный следующий шаг для OpenAI, который использует рост интереса потребителей к разговорному ИИ и ставит под сомнение позиции таких крупных игроков, как Google, а также новых конкурентов, таких как Perplexity».

Потенциальные последствия этого подхода выходят за пределы обычных поисковых систем. Для конкурентов ChatGPT SearchGPT является важным шагом вперед в области поиска информации с использованием ИИ. Объединяя информацию из Интернета в реальном времени с уже имеющимися функциональными возможностями, OpenAI может дополнительно усилить свои позиции в сфере разговорного ИИ.

Решение проблем

Одной из задач, которую пытается решить SearchGPT от OpenAI, является вопрос о том, как контент от разных издателей приобретается и используется, а также насколько справедливо модель LLM оценивает создателей этого контента. 

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«На протяжении десятилетий поиск служил основным инструментом для связи издателей и авторов с пользователями», — говорится в официальном заявлении. «SearchGPT создан с целью упростить взаимодействие пользователей с издателями, предоставляя четкие цитаты и ссылки на их материалы в процессе поиска».

«Несмотря на то что SearchGPT акцентирует внимание на лицензировании контента, будет любопытно увидеть, как он справится с юридическими и этическими вопросами, связанными с его использованием — теми самыми проблемами, которые оказали значительное влияние на Perplexity AI», — отметил Рам.

Несколько ведущих мировых изданий обвинили OpenAI в нарушении авторских прав, утверждая, что миллионы их статей были использованы для обучения ChatGPT без согласия. В июне этого года Forbes также обвинил Perplexity в том, что она использовала собственный контент без необходимого разрешения или должного упоминания.

OpenAI заявила, что не собирается повторять прежние ошибки и будет «стремиться создавать здоровую экосистему для издателей и авторов». В компании планируют явно указывать источники информации рядом с результатами поиска, обеспечивая тем самым прозрачность и доверие к предоставляемым данным.

Кроме того, теперь издатели получат возможность управлять отображением своего контента в SearchGPT, что даст им контроль над своим присутствием в онлайн-пространстве в рамках этой новой поисковой концепции.

«Мы применяем ИИ для улучшения этого опыта, акцентируя внимание на высококачественном контенте в диалоговом интерфейсе, который предлагает множество возможностей для взаимодействия с пользователями», — отметила OpenAI в своем заявлении.

Такой фокус на пользовательском опыте и власти издателей может способствовать созданию более разнообразного и динамичного пространства поиска.

«Мне нравится, что подход Search GPT направлен на связующее звено между издателями и читателями, предоставляя больше контроля над тем, как они хотят управлять и представлять свой контент», — отметил Шах. «Это действительно отличный шаг от OpenAI, который позволяет издателям сохранять свою автономию, оставаясь видимыми таким образом, как им хотелось бы». 

По его словам, это представляет собой серьезную угрозу для бизнес-модели Google.

Тем не менее, не все издатели рады появлению новой поисковой системы. Варун Кришнан, основатель индийского технологического издания Fone Arena, высказался: «С учетом репутации OpenAI, я не вижу, как создатели контента смогут значительно выиграть от этого». Он также добавил, что как OpenAI, так и Perplexity были уличены в публикации материалов издателей без указания авторства. «Хотелось бы, чтобы они действительно ссылались на источники и признавали труд издателей, как было обещано», — заключил он.

Также вызывает беспокойство, как в будущем издателям и создателям контента придется пересматривать оптимизацию своего контента. 

«С точки зрения видимости контента, все создатели, включая тех, кто предлагает товары и услуги, адаптировали свои онлайн-присутствия для поисковых систем», — поделился своими мыслями Фейсал Кавуса, основатель и главный аналитик Techarc. «Поэтому было бы полезно, если бы SearchGPT проинформировал нас о том, как именно это будет отличаться».

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Теги

технологии google искусственный интеллект инновации openai searchgpt пользовательский опыт веб-поиск конкурент онлайн-поиск
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