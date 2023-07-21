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Боец ВСУ: Мины каждые полметра, танки бесполезны, двигаться можно только пешком
Боец ВСУ отметил, что контрнаступление идет не по плану.

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Контрнаступление идет медленнее, чем ожидало украинское руководство. Об этом говорят все командующие и даже чиновники в Украине. Вместе с этим обычные украинские бойцы также подтверждают, что в рамках контрнаступления у армии проблемы из-за минных полей. Один из бойцов ВСУ в интервью изданию Financial Times заявил, что продвижение сильно затрудненно из-за того, что мины встречаются через каждые полметра и блокируют возможность использовать бронетехнику, продвигаться можно только медленно и пешком рискуя подорваться.

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Изначально планировалось, что ВСУ будут использовать западную технику для прорыва линии обороны, но минные поля показали, что такая тактика приведет только к потере техники, а продвижения не будет. Теперь украинская армия поменяла тактику и в большинстве случаев пытается продвигаться маленькими шагами пешком. Солдат отметил, что у бойцов только одна надежда — артиллерия расчистит путь, и они доберутся до цели.

Он отметил, что медленное продвижение не играет в пользу Украины, а лишь усугубляет положение украинских войск, поскольку российские солдаты имеют время на создание новой линии обороны с использованием мин. 

Солдат заявил, что украинской армии необходимо получить дистанционные системы, которые помогут разминировать минные поля и помещаются в рюкзак.

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#россия #украина #контрнаступление #контрнаступление всу
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