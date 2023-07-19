Украинские власти признают медленное продвижение. Это не по плану.

Глава Минобороны Украины Резников подвел итоги Рамштайна и сделал несколько заявлений о контрнаступлении, которые подтверждают медленное продвижение ВСУ и то, что это не входит в планы руководства.

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Собственно Резников признал, что продвижение украинских войск в рамках контрнаступления идет медленнее, чем ожидалось. Это не по плану, но даже при таком продвижении наступление далеко от провала, считает Резников.

Резников отметил, что самая главная проблема украинских бойцов сегодня — это минные поля, а не российская авиация. Именно мины не позволяют ВСУ сделать какой-либо рывок и показать успех Западу. А средств для разминирования недостаточно, поэтому ускорить продвижение без помощи Запада не получится.

Резников отметил, что для этого контрнаступления "партнеры" подготовили 17 бригад. В конце концов Запад все таки решил поставить новую военную технику для "усиления" контрнаступления — это бронемашины M113. Сколько их будет — неизвестно.

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nullM113 разработана в 1957 году и была снята с серийного производства в 2007 году. Сами Соединенные Штаты вряд-ли бы использовали эту машину в своем наступлении, но Украине решили предложить эту технику. США активно заменяют эту бронемашину на новые варианты.