Видимо, в США оценили российские дроны.

Дроны-камикадзе пугают Соединенные Штаты, поскольку власти просят разработать новые способы противодействия дронам-камикадзе основываясь на опыте украинских военных. Становится ясно, что речь идет именно о российских моделях, например о "Ланцетах".

реклама

Первые тестирования прошли на полигоне в Юма, Аризона. Компания Lockheed Martin представила новую систему Morfius - это многоразовый, многоцелевой, барражирующий ракетный перехватчик, оснащенный бортовой головкой самонаведения и компактным мощным микроволновым эффектором для поражения дронов. В компании уверены, что система может отбить атаку даже десятков дронов.

Защитные системы должны развиваться еще быстрее, чтобы противостоять этой угрозе дронов

Система Morfius разрабатывалась быстро и в сжатые сроки. Это доказывает то, что США опасаются российских дронов.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

В ходе этих испытаний была представлена ракета с лазерным наведением LMM, которая уничтожает дроны. Через месяц нам покажут бюджет, который потратит Америка на разработку "революционных" систем против дронов.