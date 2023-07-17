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Дроны-камикадзе пугают Соединенные Штаты, поскольку власти просят разработать новые способы противодействия дронам-камикадзе основываясь на опыте украинских военных. Становится ясно, что речь идет именно о российских моделях, например о "Ланцетах".
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Первые тестирования прошли на полигоне в Юма, Аризона. Компания Lockheed Martin представила новую систему Morfius - это многоразовый, многоцелевой, барражирующий ракетный перехватчик, оснащенный бортовой головкой самонаведения и компактным мощным микроволновым эффектором для поражения дронов. В компании уверены, что система может отбить атаку даже десятков дронов.
Защитные системы должны развиваться еще быстрее, чтобы противостоять этой угрозе дронов
Система Morfius разрабатывалась быстро и в сжатые сроки. Это доказывает то, что США опасаются российских дронов.
В ходе этих испытаний была представлена ракета с лазерным наведением LMM, которая уничтожает дроны. Через месяц нам покажут бюджет, который потратит Америка на разработку "революционных" систем против дронов.