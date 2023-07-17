Вооруженный мятеж повлиял на карьеру бизнесмена.

Вооруженный мятеж Пригожина закончился почти месяц назад - 24 июня. Но, многие личности связанные с политикой продолжают строить различные теории основываясь на мятеже и используя его как аргумент того, что их слова реальны.

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На сегодня в Украине считают, что угрозы от ЧВК "Вагнер" почти нет, а Пригожин не сможет получить тяжелую военную технику (танки и другое вооружение) от Лукашенко из-за страха того, что мятеж может повториться на территории Беларуси. Зачем это нужно Пригожину, конечно, никто объяснить не удосужился.

В Украине считают, что в интересах Лукашенко помешать ЧВК "Вагнер" работать с территории Беларуси, поскольку Украина может дать сильный ответ на эти действия ударив по Беларуси. Также бывший заместитель главы МВД Украины отметил, что Пригожин потерял всю свою тяжелую военную технику, включая вертолеты после мятежа. И теперь наступление проводить без чьей-то помощи уже не сможет.

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Бывший чиновник считает, что на данный момент угрозы от ЧВК "Вагнер" нет, а их переброска в Беларусь лишь показательная. Он ожидает, что спустя некоторое время существенное количество "вагнеровцев" покинет ЧВК и присоединится к регулярной армии или вернется к мирной жизни.