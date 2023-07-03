Ну, а как же еще может реагировать Запад.

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Западное издание The Telegraph решило подсчитать, а сколько же военнослужащих ВСУ нетрадиционной ориентации находится на линии боевого соприкосновения. И, издание подсчитало, а также провело несколько интервью с представителями ЛГБТ.

Получилось что-то порядка 50 тысяч военнослужащих. Точных данных, разумеется, нет, но другие группы специализирующиеся на ЛГБТ культуре в Украине согласны с цифрой в 50 тысяч, может чуть больше. И, Запад этим доволен, ожидая, что Украина последует примеру другой постсоветской страны Эстонии и легализует однополые браки.

Западное издание заинтересовалось этим вопросом после того, как на этой неделе эстонское правительство легализовало однополые браки. Открытые представители ЛГБТ в Украине надеются, что украинское правительство в скором времени примет такое же решение.

Запад этим доволен и может за это пойти навстречу украинским властям и увеличить количество передаваемой военной техники.

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Но на самом деле украинское правительство до начала СВО действительно хотело рассмотреть этот вопрос, но сейчас власти о вопросе совсем забыли. Это не радует ЛГБТ сообщество Украины, а вот противники радуются и рекомендуют сообществу уезжать в Европу. Иронично получается, что Украина идет в Европейский союз, но при этом частично не желает выполнять условия этого союза.