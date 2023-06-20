Сырский спустя долгое время молчания выложил новый пост о положении украинских войск на флангах Бахмута. С момента начала контрнаступления несколько недель назад командующий войсками в районе Бахмута предпочитал молчать, но сейчас раскрыл положение ВСУ.

По словам Сырского ВСУ работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и продолжают движение вперед по флангам Бахмута используя западную технику и артиллерию.

Сырский сообщил, что силы обороны двигаются вперед и занимают новые позиции, тогда как ВС РФ подтягивают новые резервы для остановки наступления ВСУ.

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Но, при этом Сырский отметил, что российская армия увеличила активность на других направлениях. Среди прочего она имеет успехи на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, где ВСУ пытаются удержать занятые позиции.

По словам командующего российская армия начала активнее использовать разведку боем на указанных направлениях, пытаясь провести успешный штурм украинских позиций.

Генеральный штаб ВСУ в сводке за 20 июня также написал, что российские войска активизировали свои атаки на указанных направлениях. Ну и подтверждают украинские слова издание из Германии Bild, которое пишет об успешных атаках ВС РФ на Красно-Лиманском и Купянском направлениях.