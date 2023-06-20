Начальник украинской разведки или ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал поведение Пригожина в последнее время, отметив, что, скорее всего, бизнесмен в большей степени говорит правду.

Сегодня в эфире украинского телемарафона Буданов вновь затронул тему якобы "конфликта МО РФ с Пригожиным". Он дал окончательный ответ на вопрос "Существует ли конфликт у ЧВК "Вагнер" и МО РФ" на самом деле, или это просто игра на публику.

Собственно, Буданов считает этот конфликт реальным, а игрой на публику это назвать нельзя. Это не фейк, а реальный конфликт между двумя влиятельными сторонами, который ко всему прочему не скрывают, отметил начальник ГУР.

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Также Буданов считает, что Пригожин в большей степени говорит правду о состоянии ЧВК "Вагнер", регулярной армии и событиях на линии боевого соприкосновения.

Нравится он (Пригожин) или не нравится, это не имеет значения, он говорит в большей степени правду.

Буданов отметил, что Пригожин понимает, что не все идет гладко и легко. Он понимает, что одержать победу и отбить контрнаступление будет сложно, и что нужно быть готовыми к любому развитию событий на линии боевого соприкосновения.

Подытожил Буданов тем, что в любом случае Пригожин действует на благо своей страны и своего народа, а также идет борьба между "правдой и ложью".