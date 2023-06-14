По его словам бригада может потерять более половины солдат и десяток единиц техники за операцию.

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Контрнаступление Украины началось с существенных потерь. Уже через несколько дней после начала наступления потери подтвердила западная пресса. А сегодня в интервью WP боец ВСУ из 37-й бригады сообщил, что информация о существенных потерях бойцов Украины — правда. Боец сообщил, что ВСУ платят высокую цену за то, чтобы пробиться через линию обороны ВС РФ. Штурм является очень сложной задачей которая несет за собой потерю техники и людей. Тем не менее войска Украины желают продолжать борьбу, отметил боец.

Боец заявил, что часто бывают события, когда нет укрытий, кроме подбитой военной техники, а на территории, где находятся выжившие бойцы ВСУ идет обстрел. По его словам их обстреливают минометами и артиллерией с нескольких сторон. Он также подтвердил, что линия обороны из противотанковых мин работает эффективно и часто приводит к взрывам техники.

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Из его группы пошло в бой штурмовать линию обороны около 50 человек, а вернулись ранеными всего 20. За один час было потеряно сразу пять единиц боевой техники. Вероятно, он говорит про танки AMX-10RC, которые недавно попали в руки российских военных.