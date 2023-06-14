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В сети появилась информация, что военные регулярной армии сумели отразить атаку ВСУ в населенном пункте Новодонецкое и затрофеили новую целую французскую военную технику — два готовых к бою колесных танка AMX-10RC.
Данные танки предназначены для разведывательных действий, нежели для активных боев. По информации российские военные смогли забрать два таких танка без повреждений и с полным боекомплектом. Уже сейчас их можно использовать для разведывательных операций.
Также пишут, что в ходе отражения той же атаки бойцы ВС РФ сумели отобрать у украинских бойцов мобильную станцию мониторинга сотовых телефонов. Теперь у этих бойцов есть система, которая может обнаружить и контролировать БПЛА.
Отмечу, что в ходе украинского контрнаступления в сети все чаще появляются кадры, где военные российской армии отбирают западную военную технику без повреждений. Если так продолжится, то это вполне можно назвать "Лендлизом" от Соединенных Штатов для ВС РФ.
Но, а сами AMX-10RC являются довольно старыми танками, которые не любят сами французские бойцы. Еще в 2014 году их начали списывать во Франции, поскольку они являются неэффективными в современных условиях.