Они уже готовы к активному бою, ремонт не нужен.

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В сети появилась информация, что военные регулярной армии сумели отразить атаку ВСУ в населенном пункте Новодонецкое и затрофеили новую целую французскую военную технику — два готовых к бою колесных танка AMX-10RC.

Данные танки предназначены для разведывательных действий, нежели для активных боев. По информации российские военные смогли забрать два таких танка без повреждений и с полным боекомплектом. Уже сейчас их можно использовать для разведывательных операций.

Также пишут, что в ходе отражения той же атаки бойцы ВС РФ сумели отобрать у украинских бойцов мобильную станцию мониторинга сотовых телефонов. Теперь у этих бойцов есть система, которая может обнаружить и контролировать БПЛА.

Отмечу, что в ходе украинского контрнаступления в сети все чаще появляются кадры, где военные российской армии отбирают западную военную технику без повреждений. Если так продолжится, то это вполне можно назвать "Лендлизом" от Соединенных Штатов для ВС РФ.

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Но, а сами AMX-10RC являются довольно старыми танками, которые не любят сами французские бойцы. Еще в 2014 году их начали списывать во Франции, поскольку они являются неэффективными в современных условиях.