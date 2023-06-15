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Украинское контрнаступление на Запорожском направлении началось и подарило российским войскам возможность заполучить как трофей танки Leopard немецкого производства. Собственно за 10 дней российские войска сумели заполучить себе трофейный "Леопард" в рабочем состоянии, который можно исследовать на предмет западных технологий, а также разобрать его по частям, чтобы понять, какие у этих танков слабые места. А еще их можно теперь бросить в бой против таких же "Леопардов" под управлением ВСУ — бой получится очень эффектным.
Собственно как первый, так и второй вариант является печальным для немецкого правительства, пишет Bild. Немецкая пресса подтверждает, что Россия сумела заполучить себе танки Leopard. И теперь она может их использовать в своих целях, что вызывает беспокойство у официальных властей Германии.
Аналитики также уверены в том, что если российская армия заполучит еще несколько трофейных "Леопардов" в ближайшее время, то мы совсем скоро увидим эти танки в действии под управлением российских военных. Это максимально сильно ударило по немецкому правительству и может повлиять на будущие поставки "Леопардов".