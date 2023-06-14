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Западная пресса пишет, что вооруженные силы Украины не сумели достичь серьезных успехов за эту неделю активного контрнаступления на Запорожском направлении. У них удалось взять лишь маленькие деревни, а также потерять значительное количество западной военной техники, включая бронированные машины MRAP, коих по подсчетам Запада у Украины осталось совсем мало.
Так, газета The New York Times утверждает, что силы Украины в ходе своего наступления сумели взять под свой контроль лишь "крошечные населенные пункты". На данный момент признаков того, что скоро будет пробита линия обороны РФ нет, а серьезных действий ВСУ пока что не делают.
Автор статьи также подтвердил, что ВСУ потеряли часть своего личного состава и военной техники в ходе наступления на Запорожском направлении. Но, результатов на данный момент не получили.
Напомню, что официально Минобороны сообщили, что ВС РФ сумели подбить существенное количество танков Leopard 2. Уже сегодня показали, как регулярная армия затрофеила часть западной техники в рабочем состоянии. На этом фоне Украина отводит свои современные танки в тыл на границу.