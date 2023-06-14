На данный момент нет признаков серьезного прорыва.

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Западная пресса пишет, что вооруженные силы Украины не сумели достичь серьезных успехов за эту неделю активного контрнаступления на Запорожском направлении. У них удалось взять лишь маленькие деревни, а также потерять значительное количество западной военной техники, включая бронированные машины MRAP, коих по подсчетам Запада у Украины осталось совсем мало.

Так, газета The New York Times утверждает, что силы Украины в ходе своего наступления сумели взять под свой контроль лишь "крошечные населенные пункты". На данный момент признаков того, что скоро будет пробита линия обороны РФ нет, а серьезных действий ВСУ пока что не делают.

Автор статьи также подтвердил, что ВСУ потеряли часть своего личного состава и военной техники в ходе наступления на Запорожском направлении. Но, результатов на данный момент не получили.

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Напомню, что официально Минобороны сообщили, что ВС РФ сумели подбить существенное количество танков Leopard 2. Уже сегодня показали, как регулярная армия затрофеила часть западной техники в рабочем состоянии. На этом фоне Украина отводит свои современные танки в тыл на границу.