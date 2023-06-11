Им дадут новую задачу - охранять границу.

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СМИ сообщают, что генеральный штаб ВСУ принял решение вывести в тыл западную военную технику в виде Leopard 2 и БМП Bradley после больших потерь в ходе контрнаступления.

Так, СМИ пишут, что Украина выводит в тыл из-под Орехова танки и БМП, поскольку ВСУ понесли большие потери в этом виде техники. Выводят всё это добро в Волынскую область под предлогом плановой ротации. Генеральный штаб планирует дать этим войскам задачу охранять границу. Таким образом контрнаступление обойдется без Leopard 2 и Bradley.

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Напомню, что за несколько дней активных атак на Запорожском направлении ВСУ потеряли существенное количество танков Leopard 2 и БМП Bradley, а также понесли потери в личном составе. CNN также написало, что ВСУ лишились почти всех бронированных машин MRAP. Каждый день Минобороны публиковали видеоролики на которых видно, как ВС РФ поражают танки Leopard 2. Поэтому решение отвести их в тыл было довольно ожидаемым, поскольку техника дорогая, а передавать ее сотнями Западные страны не собираются.