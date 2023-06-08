В эти потери вошла не только пехота, но и западные танки.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

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Контрнаступление Украины началось с атаки на Запорожском направлении на трассе Орехов-Токмак. Как оказалось, бойцы Украины встретили жестокое сопротивление со стороны ВС РФ и понесли значительные потери, включая потерю западных танков. Западная пресса пишет, что Украина не ожидала, что ВС РФ дадут такой отпор и из-за этого понесла сильные потери в тяжелой технике и солдатах. Такую информацию передали два высокопоставленных американских чиновника.

Чиновник из США отметил, что значительные потери понесли украинцы под Бахмутом пытаясь там контратаковать. Российские войска использовали противотанковые ракеты, гранаты и минометы и нанесли сильный урон ВСУ, уничтожив значительное количество важной техники. Также ВСУ попали в ловушку на минных полях и понесли значительные потери прорывая линию обороны. Чиновник отметил, что сильные потери затронули бронетранспортеры MRAP.

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При этом чиновники отметили, что это не повлияет на будущие события в контрнаступлении. Они считают, что Украине хватит вооружения, чтобы провести масштабную операцию по всей линии боевого соприкосновения.