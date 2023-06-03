Анна Маляр увидела Бибера и Долика.

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Евгений Пригожин прокомментировал заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что не все бойцы Вагнера покинули Бахмут, а Пригожин фактически соврал о том, что основные подразделения покинули территорию.

Пригожин вновь подтвердил, что все основные подразделения покинули Бахмут и выведены в тыловые лагеря. То есть около 99% войск уже ушли и не ведут бои. Но, все эти 99% условные. Невозможно скрыть, что в Бахмуте действительно остались некоторые бойцы Вагнера: Бибер и Долик. Пригожин их кстати уже показывал на видео. Они кстати не инструктируют российскую армию, поскольку она не терпит инструктажей. Она кого хочешь сама ликвидирует, заявил Пригожин.

Эти бойцы Вагнера остались в Бахмуте, чтобы вступить в бой и помочь регулярной армии в боях за город в случае, если ВСУ пойдут в наступление с Константиновки и Часов Яра в количестве 72 тысяч человек. Новый план Сырский уже представил Президенту, так что наступление не за горами. Они по мнению Пригожина смогут спасти положение в критической ситуации.

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