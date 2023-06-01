Как и было спланировано, вывод состоялся успешно.

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Евгений Пригожин официально сообщил, что основная часть войск ЧВК "Вагнер" выведены из Бахмута. Все, как и планировалось прошло успешно в начале лета. Остальные бойцы выйдут из города ближе к 5 числу. Как и говорил Пригожин, из-за некоторых проблем вывод войск затянулся. Об этом бизнесмен сообщил в официальном телеграм канале.

Ну ясно, сегодня основная часть солдат выйдет, а остальная пятого числа.

В ролике Пригожин похвалил бойцов и уточнил количество оставшихся бойцов в городе. Пригожин отметил, что ЧВК "Вагнер" в Бахмуте больше быть не должно, а все бойцы уходят на дооснащение в тыловые лагеря, как и планировалось. Пригожин отметил, что бойцы будут готовиться к новым боевым операциям, но это займет энное количество времени. По всей видимости бойцы в ролике уже попали в зону тыловых лагерей.

Минобороны РФ на данный момент не прокомментировало вывод войск Вагнера из Бахмута. Скорее всего все основные позиции для обороны пункта переданы регулярной армии и полностью оснащены.

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Тем временем после битв в Бахмуте Пригожин проводит много конференций и турне по российским городам, где высказывает свои мысли по ходу СВО, достижениях ВС РФ и ВСУ, а также что необходимо предпринять для достижения поставленных целей.