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Пригожин рассказал, как можно защитить границы России от украинских ДРГ в письме Шойгу
Идея Пригожина состоит в формировании территориальной обороны под контролем командиров из ЧВК "Вагнер"
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Вторжение РДК в Белгородскую область оказалось неожиданностью для всех. И, Пригожин посоветовал улучшить защиту приграничных регионов от будущих атак в письме Шойгу. Письмо в очередной раз не приняли, поэтому пресс-служба Пригожина просто опубликовала весь текст у себя на канале. Пригожин отметил важность формирования в граничащих с Украиной регионах территориальной обороны с полным обеспечением, поскольку без предпринятых действий ДРГ смогут наносить удары безнаказанно в будущем.

Евгений Пригожин отметил, что армия плохо сработала во время атаки РДК 22-23 мая на Белгородскую область. Ликвидация противника заняла почти весь день, а некоторые части РДК успешно сбежали со своей техникой. Сами РДК вообще пишут в своих группах, что успешно продолжают пересекать границу и атаковать пограничные пункты. Пригожин отметил, что украинские ДРГ просто проводили разведку боем, а если бы была прямая цель захвата территорий — то, это было бы без проблем исполнено. РДК также заявили, что если бы была цель добраться до Белгорода — они бы это сделали. С резервами ВСУ они смогли бы атаковать и продвинуться вглубь до 300 километров, заняв стратегические позиции в области.

Пригожин посчитал, сколько человек необходимо призвать на оборону границы в отряды территориальной обороны. Так, полное развертывание предполагает около 198 тысяч человек и будет применяться в случае проникновения ДРГ в область. Обычное дежурство предполагает около 60 тысяч активных бойцов в области. В связи с этим Пригожин отправил письмо Шойгу с рекомендациями по формированию обороны области по принципу формирования отрядов ЧВК "Вагнер". В письме имеют место 20 пунктов с советами.

Пригожин отметил, что исходя из опыта и эффективности выполнения задач бойцами Вагнера, а также наличия опыта оперативной подготовки бойцов, непосредственное руководство и подготовку отрядов народного ополчения и управление во время выполнения боевых задач необходимо возложить на командиров из состава ЧВК. Таким образом частичное управление бойцами территориальной обороны возьмут на себя командиры из ЧВК.

По идее Пригожина необходимо призывать на службу в оборону области мужчин возраста от 30 до 65 лет. Разумеется им необходимо гарантировать соответствующие льготы, выплаты и гарантии. Поддерживать мобилизированных мужчин должны будут советники из ЧВК "Вагнер".

По плану Пригожина вдоль границы России необходимо создать некую буферную зону глубиной до 30 километров. В этой зоне будет проходить круглосуточный патруль бойцам территориальной обороны, которые будут иметь право применять оружие при выполнении поставленных задач. Также у этих бойцов должно быть право перемещать боеприпасы и снаряжение.

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По словам Пригожина это позволит обеспечить безопасность не только Белгородской области, но и других приграничных регионов, которые находятся под опасностью атаки РДК и других ДРГ. Пригожин отметил, что этот план можно использовать для любых других приграничных регионов, если в них возникнет опасность проникновения врага.

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#россия #украина #пригожин #чвк вагнер #белгородская область #шойгу #рдк
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