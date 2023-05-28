Самый массированный удар по Киеву может входить в эту операцию.

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Военкоры пишут, что российская армия начала операцию "Возмездие" за атаку в Брянской области в ходе которой погибли два российских офицера. Военкоры пишут, что ВС РФ ударили по Черниговской области уничтожив места дислокации украинских военных.

Также пишут, что ВС РФ проводят наступление на Авдеевском направлении - заявлено 370 ликвидированных бойцов ВСУ за день. Также в ходе этой операции был нанесен удар по Харьковской области, где уничтожили очередной пункт временной дислокации иностранных войск. И вероятно, эта операция также включает в себя самый массированный удар беспилотниками по Киеву, о котором сегодня сообщил мер города Кличко. Военная администрация Киева сообщила, что сегодня ночью был самый массированный удар дронами с начала СВО, а тревога была по всей Украине. Украинские власти сообщают, что сбили около 40 беспилотников за одну ночь благодаря ПВО.

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Тем временем генштаб ВСУ заявляет, что ВСУ продвигаются по флангам Бахмута. По информации генштаба это примерно по 400 метров каждый день. Такая динамика сохраняется уже несколько дней по словам командующего группировкой ВСУ в районе Бахмута Череватого. Череватый отметил, что ВСУ в ходе продвижения уничтожают артиллерию и занимают стратегические высоты.