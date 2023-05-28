Впрочем, в сводке Минобороны обо всём этом ни слова. Что вызывает неприятные вопросы.

Практически ежедневные массированные ночные ракетно-бомбовые и беспилотные удары по военным объектам на Украине продолжаются, и сегодняшняя ночь не была исключением: тревога звучала практически во всех подконтрольных Киеву областях, а сама столица подверглась самому массированному удару беспилотниками с начала СВО. По крайней мере, так сегодняшний ночной удар по Киеву охарактеризовали представители киевской областной военной администрации.

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Согласно заявлениям генштаба ВСУ, средствами противовоздушной обороны было сбито свыше сорока ударных беспилотников, что намекает на то, что абсолютное большинство БПЛА не смогли достичь своих целей. Косвенно данные сведения подтверждает и сегодняшняя сводка от Минобороны России, в которой ни слова не сказано ни о массированном ударе беспилотниками, равно как нет и дежурной фразы о том, что «цель удара достигнута, все объекты поражены». Возможно, все дроны и вправду были сбиты, а плотность переданной с Запада и почему-то не уничтожаемой ПВО в столице Украины запредельная.

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В любом случае, удары наносились не только по Киеву, но и по другим болевым точкам на Украине. В частности, в результате ночного удара были уничтожены склады боеприпасов в Харьковской, Черниговской и Житомирской областях. Каковы были цели удара в Киеве мы, по всей видимости, уже не узнаем.