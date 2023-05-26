Но, в итоге он отправил всех пленных домой и пожелал удачи.

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Кратко о прошедших событиях: 20 мая бойцы ЧВК "Вагнер" завершили взятие города Бахмут, выбив ВСУ к последней трассе. 25 мая завершилась зачистка оставшихся многоэтажек и ЧВК начала ротацию. Бойцы отходят в безопасный лагерь, а линию обороны передают бойцам регулярной армии России. Поскольку бои ЧВК в Бахмуте завершились, пора бы и с пленными проблему решать. И, он все таки договорился с Украиной и обменял пленных бойцов и офицеров на что-то, что было ему выгодно. Пресс-служба эту информацию не передает, как и украинские СМИ. Известно разве что, что 106 бойцов ВСУ вернулись домой. Из них 8 офицеров, а остальные обычные солдаты. Пригожин также исполнил обещание данное WP и передал тело убитого американца в Бахмуте.

А теперь стало известно, что Пригожин провел беседу с бойцами ВСУ перед тем, как отпустить их на родину. Он дал этакое напутствие перед тем, как вернуть их. А если быть точнее, то поставил простой и понятный каждому ультиматум. Либо сделал предупреждение. Ну или просто попросил, выбирайте что больше по душе:

"В следующий раз кого-то увидим или возьмем, то сами понимаете итог. Поэтому сидим дома, точим снаряды, а к автоматам не прикасаемся. Давайте, удачи"

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Если говорить проще, то Евгений Пригожин попросил всех пленных бойцов не возвращаться к боям. Забыть о военных действиях, чтобы выжить. Он также отметил, что бойцы Вагнера относились к пленным с достоинством и все было нормально. Бойцы Украины кивнули, собственно согласившись с этим заявлением.