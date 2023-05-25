Вывод войск подтвердил Пригожин и украинское командование.

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Сегодня Пригожин подтвердил начало вывода войск ЧВК "Вагнер" из Бахмута. Процесс продлится примерно до 1 июня. В ходе вывода бойцы Вагнера также подготовили новые линии обороны для регулярной армии РФ. По всей видимости эти позиции уже переданы и заняты ВС РФ. Такую информацию передает непосредственно украинское командование, которое утверждает, что продолжает держать часть флангов близь города.

По словам МО Украины на флангах в Бахмуте ВС РФ активизировали использование артиллерии, что сильно мешает продвигаться ВСУ и окружать Бахмут. Также украинское командование утверждает, что регулярная армия уже получила подготовленные позиции в городе для обороны, а также подтягивает дополнительные силы для остановки наступления в пригороде. МО Украины подтверждает, что продвижение ВСУ на флангах замедлилось, поскольку ВС РФ активизировали атаки и наступают на всех направлениях.

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Тем временем военкоры сообщают, что регулярная армия взяла Белогоровку в полуокружение. Утверждается, что ситуация для ВСУ на этом направлении тяжелая. Украинские войска пытаются остановить продвижение ВС РФ с помощью дронов и артиллерии.