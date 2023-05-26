Троллинг троллингом, но обещание все таки было и Пригожин честно его исполнил. Газета WP должна быть благодарна.

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20 мая ЧВК "Вагнер" завершила битвы. Сегодня бойцы готовятся к отходу для доукомплектации в лагерях и передают позиции в городе регулярной армии. Соответственно пора решать вопрос с военнопленными, которые, конечно же есть. И, в рамках обмена пленными Пригожин исполнил данное обещание западной прессе WP вернув тело погибшего солдата из США.

Так, сегодня прошел обмен пленными между Россией и Украиной. Украина смогла вернуть 106 бойцов на родину, а также забрать тела погибших в Бахмуте. Украинские СМИ подтвердили обмен, сказав, что на родину вернулось 8 офицеров и 98 солдат. Сколько человек отдала Украина — не назвали.

Этот обмен пленными проходил благодаря Пригожину, который отходя из Бахмута решил исполнить обещание данное WP. Отмечу, что в рамках этого обмена на родину вернулись только украинские бойцы с бахмутского направления.

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Напомню, что неделей назад в Бахмуте был убит американский боец Николас Меймер. Пригожин с присущим юмором прокомментировал события и потроллил западную прессу WP, но все таки, косвенное обещание исполнил передав тело семье убитого. Что получил "Вагнер" от этого обмена — неясно.