Украинское командование отрицает факт взятия города Вагнером.

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Как недавно стало известно, Бахмут был окончательно взят бойцами Вагнера — такое сообщение передал лично Пригожин, сообщив, что все войска ВСУ были выбиты из города, по его словам они уже покинули территорию города. Оборона — пала, это подтвердили и в командовании РФ. Хотелось бы отметить заявление Зеленского - он сказал, что "сегодня Бахмут остаётся лишь в наших сердцах" - потом, правда, попытался все поменять.

Но, вот по словам украинского командования все обстоит иначе. Во-первых, ВСУ удалось удержаться близ входа в Бахмут, что позволяет поддержке быстро войти в город в случае чего. Во-вторых, бойцы Украины все ближе к тактическому окружению города — сообщает командующий Сырский через канал Military Media Center.

Так, по словам командира оборона Бахмута, даже незначительная ее часть — остается важной задачей каждого бойца Украины, поскольку это даст возможность в будущем войти в город в случае изменения обстановки. По словам командира, ситуация определенно поменяется, поэтому оборону нужно держать.

"Ситуация сложная, но под контролем" - прокомментировал ситуацию на флангах и в городе Сырский. Так, по его информации бойцы Украины продвигаются по флангам. Фактически приближаются к взятию Бахмута и бойцов Вагнера в окружение, что позволит наносить удары артиллерией и ввести все войска для возвращения контроля над территорией. Так, Сырский сообщает, что ВСУ держат под контролем все высотные здания, занятые Вагнером, что позволяет планомерно их уничтожать, лишая бойцов Вагнера прикрытия и возможности контролировать подступ к городу — это тактическое преимущество, отметил Сырский.

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Отмечается, что город взят в полуокружение, а ВСУ стоят в обороне в юго-западной части города.