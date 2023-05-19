Правда, подготовка выступает своеобразной рекламной кампанией.

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ВСУ продолжают подготовку к сложным операциям, видимо, они будут проведены в ходе масштабного контрнаступления Украины. Правда, эта подготовка также является своеобразной рекламной кампанией вооруженных сил. В ролике украинский генерал показал современное вооружение и навыки бойцов, которые отрабатывали различные задачи в условиях приближенных к реальным. Очень странно, когда во время боевых действий войска рассказывают и показывают, что планируют делать, как они это умеют делать, и чем будут делать, но украинское командование это правило перечеркивает.

В телеграм-канале генерала можно найти ролик, в котором несколько катеров производства НАТО пересекают русло реки. Далее высаживается десант и проводит штурмовую операцию, захват плацдарма условного противника. В это время генерал ВСУ комментирует происходящее на береге.

По словам Наева, в ходе тренировки бойцы тренируются высадке речного десанта, эта операция симулирует высадку на северном направлении. Как видно из ролика, тренировка проходила в акватории Днепра. Также в середине ролика генерал показал современное оборудование катеров и вооружение солдат. Удивить оборудованием НАТО легко.

Так, по словам генерала десантная операция является одной из самых сложных. Чтобы успешно форсировать реку и выполнить цель, бойцы должны проводить много времени в тренировках, действовать слаженно и довести многое до автоматизма. Промедление означает поражение и провал целой операции. Кроме того, при десанте бойцам должна помочь бронетехника и артиллерия. Генерал отметил, что бойцы полностью готовы к десанту на северном направлении и обороне важных точек.

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По итогу генерал остался доволен работой бойцов Украины. Он заявил, что солдаты способны эффективно действовать в обстановке, максимально приближенной к реальным боям. Только, генерал забыл отметить, что в реальных условиях бойцам будут противостоять реальные солдаты, которые учились давать отпор и защищать точку.