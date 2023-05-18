Что за действия непонятно, но она утверждает, что ВСУ успешно отбивают все атаки Вагнера.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в посте описала события в Бахмуте, как их видит украинское правительство. Так, по ее словам ВСУ успешно продвинулись на части флангах, а в городе держат оборону и отбивают штурмовые отряды ЧВК "Вагнер". Также по ее словам бойцы Украины удерживают юго-западную часть Бахмута, а на окраинах города успешно атакуют.

Так, со слов Маляр ВСУ успешно держит оборону не имея превосходства в личном составе и технике. По ее словам за сегодняшний день прорывов не было, оборона держалась уверенно. При этом она утверждает, что бойцы Вагнера постоянно атаковали целый день, но безуспешно. Также она утверждает, что на северных окраинах города также велись бои, но ВСУ смогли отбить все атаки и удержать позиции. При этом она сообщает, что ВСУ удалось продвинуться на фланге на 570 метров. Эту информацию кстати, подтвердил Пригожин в сегодняшнем аудио-сообщении.

Самое интересное: Маляр уточнила, что ВСУ успешно выполняют все поставленные задачи по обороне города и пригорода. Украина выигрывает время для того, чтобы впоследствии выполнить определенные запланированные действия. Вероятнее всего имеется ввиду наступление на отдельных участках, контроль стратегических точек, или например окружение бойцов Вагнера в Бахмуте. По словам Маляр ситуация на бахмутском направлении под контролем, отряды держатся.

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Отмечу, что сегодня Пригожин попросил МО РФ удерживать фланги до взятия города. По словам Пригожина Вагнеру нужно еще несколько дней для выполнения поставленной задачи. При этом он подтвердил, что ВСУ прорвались по флангам на 570 метров.