Бойцы Вагнера просят НАТО передавать технику напрямую.

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Западная техника используется в боях в Бахмуте, это вполне логично и объяснимо. Чем больше поставок приходит Украине, тем больше вооружения оказывается на фронте — это также логично. И, чем больше военной западной техники используется в Бахмуте, где бойцы Вагнера успешно штурмуют позиции, тем больше западной техники попадает в руки бойцов Вагнера — это также логично. Таким вот образом бойцы получили себе новенький БТР британского производства FV103 Spartan, об этом сигнализирует опубликованное видео непосредственно бойцами ЧВК "Вагнер". И, как видите с каждым днем трофеи становятся все более современными. Если ранее это были какие-либо боеприпасы или ПЗРК, то сейчас это серьезная военная техника и танки. Так и до самолетов дойдем..?

Отмечу, что один из бойцов Вагнера даже поблагодарил бойцов Украины и НАТО за то, что те поставляют вооружение в Бахмут, как бы отдавая его ЧВК "Вагнер" как подарок.

Так, в этот раз ЧВК "Вагнер" заполучила полностью рабочий БТР на окраинах города после успешного штурма. При этом в видео отметили, что военную технику забирают прямо во время боев, примерно за 300 метров слышны выстрелы, ведутся активные боевые действия по взятию последних улиц. Там же обнаружили БМП советского производства.

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Под конец в видео сказали, что технику "лучше бы подарили" без боев прямиком ЧВК.