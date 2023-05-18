Но взрывы все равно были, странно.

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Украинские власти заявляют, что сумели сбить 29 ракет из 30 за последнюю ночь. Так, по их словам удалось отразить несколько волн атак, сбить БПЛА и поразить ракеты Искандер. Так, у ПВО получилось поразить 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и еще две крылатые ракеты "Искандер". Также по их словам над Одессой удалось поразить 6 ракет "Калибр", но взрыв в городе все равно был.

Так, сегодня ночью в Одессе был громкий взрыв. Кроме того имеется информация, что взрывы также прозвучали в Хмельницкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. Официально в СМИ выложили информацию, что попадание было и в Винницкой, Полтавской и Житомирской областях. В СМИ Украины пишут, что в большинстве случаев взрывы были следствием работы ПВО и падением обломков летевших ракет. Однако в самой Одессе взрыв был больших масштабов. По информации украинских СМИ ракета попала по объекту промышленности. В Киеве же загорелось нежилое здание.

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Имеется информация, что в регионе взрыва в Одессе располагались стратегически важные объекты и центры тренировки иностранных солдат. Как бы то ни было, взрыв был сильный, после чего небо покрылось заревом. Видимо, это просто обломки упали, а ПВО отработало на все 100, сбивая ракеты лучше, чем в Израиле.