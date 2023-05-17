На это указывают частые ракетные и беспилотные атаки.

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Издание CNN пишет, что российское командование приняло решение об активизации атак по Украине с целью перенести будущее контрнаступление Украины. Последствия принятого решения можно увидеть уже сегодня, например в Киеве, где недавно подорвали ЗРК Patriot. Так, по мнению CNN ВС РФ будут чаще атаковать Украину ракетами и авиацией, чтобы перенести контрнаступление. Под удар могут попасть так называемые "центры принятия решений". В большинстве своем атакам подвергаются штабы и ПВО — все, что связано с военным командованием и может влиять на контрнаступление. Так по мнению CNN Россия хочет отменить наступление ударив по командованию ВСУ.

Издание CNN отсылает нас к анонимному сотруднику Пентагона. Сотрудник указывает, что ВС РФ начали расходовать большее количество ракет в последнее время чем раньше, а также усилились атаки с помощью беспилотников. По мнению сотрудника это делается специально, чтобы разобрать украинское ПВО, а после этого ослабевшие системы уничтожить.

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Так, ракетные удары приходятся и на различные склады, обычно такие взрывы происходят по ночам. Чего стоит недавний удар по складу в Хмельницком, после которого в Польше поднялся радиационный фон.