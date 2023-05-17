Тогда окружить Вагнер не выйдет, а он показывает успехи в городе.

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Наступление по флангам в Бахмуте у ВСУ прошло успешно в первые дни. Помогла в этом деле и погода, и неожиданные действия со стороны командования. У бойцов Украины действительно получилось занять некоторые стратегические точки близь Бахмута, что позволяет начать операцию по окружению бойцов Вагнера, пока те штурмуют остаточные войска ВСУ непосредственно в городе. Если говорить о времени, то у Украины его не так много, чтобы успешно провести операцию по окружению Вагнера нужно действовать прямо сейчас, атаковать с юга и севера по флангам Бахмута, иначе операция потеряет всякий смысл, а Вагнер ударит с новых позиций. В последние дни атаки ВСУ не увенчались успехами в отличие от Вагнера в городе, идут позиционные бои, а погода идет к ухудшению. Такое положение дел недопустимо в этом наступлении для Украины, и может положить конец сражению в этом регионе, вынудив ВСУ отойти в оборону вглубь. Так, потеря города может заставить бойцов Украины отойти к обороне близь Часов Яра и Константиновки, где уже строят линию обороны.

Так, командование Украины уже начало готовить пути отхода на случай безуспешного наступления. Операция по окружению буквально на волоске от провала. На последней встрече с бойцами Сырский доложил, что ситуация на флангах сложная: бойцы уперлись в оборону и не могут перейти в шустрое наступление, идут позиционные бои за стратегические точки. Их скорость значительно медленнее продвижения Вагнера.

В конце концов привести к провалу может ухудшение погоды. Если близь Бахмута пойдут дожди это окончательно сорвет локальное наступление, придется быстро отходить на новую линию обороны. Так, сейчас ВСУ имеют последний шанс, чтобы пробить оборону, иначе операция по окружению потеряет смысл, ибо штурм города со стороны Вагнера подходит к концу, они завершают зачистку последних линий обороны.

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А вот ЧВК "Вагнер" завершает свое наступление в городе, одерживая победу за победой и уничтожая поставки дополнительных боеприпасов. При этом Вагнеру погода не помешает, а скорее даже поможет, ибо ВСУ с большим шансом отступит.