Ошибка означает провал и огромные потери.

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Появилась новая теория, почему контрнаступление Украины никак не начнется, а дату постоянно переносят. Так, американский генерал говорит, что Украина имеет только один шанс на успешный старт. Если контрнаступление вдруг окажется провальным с самого начала, будет приносить большие потери или что-то другое, что будет говорить, что наступление нужно отменить, то это сделать не получится. Отдав приказ об атаке, украинское командование не сможет приостановить атаку. Поэтому генералы ждут, пытаются минимизировать риски и проанализировать успех крупной операции. Поскольку контрнаступление это сложная наземная операция, которую может провести лишь несколько армий в мире, это логично. Такое мнение высказал Марк Хертлинг.

То есть отдав приказ об атаке — наступление начнется. Если оно принесет лишь поражения на фронте, то придется это терпеть. Приостановить дабы переиграть наступление, поменять тактику или поддержать в короткие сроки никого не получится. Даже самые элитные подразделения столкнулись бы со сложностью в такой операции, а мы здесь говорим про украинскую армию.

Плюс ко всему ВСУ никогда ранее не проводили такую масштабную операцию, буквально отсутствие опыта может загубить наступление на ранних сроках. Для того чтобы провести успешное наступление, придется контролировать активность по всему фронту, нужна четкая слаженность всех подразделений, а также опытное командование. А поскольку обстановка будет быстро меняться, реагировать на изменения нужно тоже очень быстро. Промедление означает поражение. Также ВСУ должны продумать хорошую линию снабжения для поставок ресурсов, иначе подразделения наступления могут оказаться в ситуации, когда закончились боеприпасы, а поставок ждать неоткуда. Думаю, вы понимаете чем это грозит операции.

По опыту этого генерала даже несколько элитных частей с трудностью могут провести такую операцию слаженно и без ошибок. Даже профессиональное командование испытывает трудности при управлении войсками в быстроменяющейся обстановке.

Американский генерал отметил, что украинское командование прекрасно понимает все риски и проблемы наступления. Украинский фронт — это огромная протяженность, а российская оборона значительно укреплена за последние месяцы. Думаю, разведка подсказывает генералам, что атаковать пока рано. Либо это риск, а оправдан ли он?

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Также генерал уверен, что контрнаступление будет успешным когда бы оно не началось. Любое время будет подходящим и шокирующим, считает он. В заключении генерал призвал США продолжать обеспечивать Украину военной техникой.