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Украинское командование до сих пор возлагает большие надежды на будущее контрнаступление, несмотря на то, что многие западные СМИ и даже президенты не верят в него. Так, Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов дал интервью The Independent, где заявил, что россияне будут в панике после начала наступления.

Гаврилов сказал, что не важно, когда Украина начнет свое наступление, и где оно начнется. В любом случае — Россия будет в панике, будет много паники. Гаврилов считает, что жители России не видят полной картины происходящего, и думает, что как только наступление начнется, люди испугаются.

Так, Гаврилов также уверен в том, что в ближайшие месяцы начнется "крах" армии России и экономики. Гаврилов сказал, что верит в то, что Украина сможет достичь своих целей и одержать победу к концу года. Правда, при этом, его прошлый прогноз совершенно не верен. Так, Гаврилов говорил, что Украина сможет войти в Крым еще в декабре 2022 года. Но, как мы видим, она очень далека от выполнения данной цели.

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Гаврилов также ожидает, что Россия капитулирует из-за плохой экономической ситуации в стране, и верит, что это произойдет в ближайшие месяцы. А еще Гаврилов попросил у Запада больше боеприпасов и ракет.