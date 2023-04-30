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Разведка Украины получила добро от президента Зеленского на проведение различных диверсионных операций непосредственно на территории России. Глава разведки Буданов уже получил полное разрешение и готовит несколько операций, которые проведут в мае.
Так, эти диверсии затронут стратегическую инфраструктуру. В этом плане, конечно, выбор огромный, и предположить на что именно пойдет атака невозможно: это может быть энергетический сектор, нефтебазы, штабы, центры снабжения, аэропорты, ВПК и многое другое. Цель данных диверсий довольно проста: ослабить армию и соответственно попробовать ослабить давление в том же Бахмуте.
Чтобы эффект оказался еще сильнее, нужно проводить данные атаки ближе к Москве, например в Подмосковье, сказал Зеленский. Вероятно, первая операция будет запланирована на майские праздники, чтобы серьезно ударить по настроению обычных гражданских. Официально украинские власти еще не комментировали эту информацию, но разведка очень любит это делать. Пока что атаки проводятся в Крыму, беспилотниками. Недавно атаке подверглись резервуары с топливом в Казачьей бухте Севастополя.
Также, данные диверсии должны помочь в проведении контрнаступления. Скажем, перед началом масштабной атаки проведут несколько диверсий, чтобы временно расфокусировать командование и гражданских.