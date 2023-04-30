Власти сами не уверенны в успехе.

реклама

Как оказалось, украинская армия может начать свое контрнаступление в любой момент, поскольку подготовка уже проведена. Но, наступление довольно рискованное решение, и есть некоторые причины, по которым украинские власти не спешат с приказом, и данные причины были описаны изданием CNN. Издание считает, что сами командиры не уверенны в положительном исходе наступления, и поэтому хотят перестраховаться перед атакой. Ведь, это контрнаступление — последний шанс Киева, иначе Запад отвернется и перестанет поставлять военную технику.

Так, первая и самая главная причина, по которой украинские власти боятся проводить масштабную атаку — это линия обороны российской армии. На спутниковых снимках видно, что российское командование сумело создать отличную линию обороны, которая уж точно не допустит выполнить одну из целей — вход в Крым. В этой линии имеются и мины, и противотанковые заграждения и многое другое, что поможет удерживать ВСУ. А атакующие обычно, терпят большие потери в ходе наступления, чего позволить себе командование Украины не может.

Вторая важная причина, которую невозможно уже убрать — отсутствие возможности шокировать российское командование своим наступлением. Удивительно, но подготовка к масштабной операции всегда видна, и скрыть этот процесс невозможно. Поэтому, шокировать командование атакой не получится, и армия уже готова к такому развитию событий. Единственное, что могут сделать украинские власти — значительно изменить цели, и действительно удивить своим ходом атаковав менее стратегические территории. Так, издание считает, что ВСУ должны использовать бронетанковые колонны, прорвать линию обороны и пробраться к штабам и местам снабжения. Но, такой сценарий возможен лишь во сне или игре на легком уровне.

Третья причина — преимущество российской армии в воздухе и отсутствие большого количества авиации/боеприпасов для ПВО у Украины. В ходе контрнаступления может возникнуть одна неприятная ситуация у украинских властей — закончится защита в воздухе. И что тогда? Вероятно, полное поражение, которое возможно исправить лишь полным вмешательством иностранных воздушных войск, чего не будет. А поставлять авиацию США не спешат, так что, украинские власти идут на огромный риск проводя масштабную операцию.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Погода тоже влияет на наступление. Пока что - она не особо располагает к атаке. Но, вооруженным силам все равно придется переходить в наступление, поскольку Запад требует результатов, даже если это будет стоить очень дорого.