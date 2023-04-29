Солдаты должны пройти повторное обучение.

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Армия США временно приостанавливает некритически важные полеты, поскольку пилоты должны пройти повторное обучение и доказать свою пригодность. Можно посочувствовать тому, кто случайно провалит тест. Хотя, это лучше, чем допустить ошибку в полете и умереть, а такие случаи в последнее время не редкость. Вот, недавно два вертолета Apache AH-64D на Аляске столкнулись, в результате чего три солдата погибли, а один отвертелся лишь ранением.

На это событие обратил внимание начальник штаба армии США. Теперь, все полеты приостановлены, кроме тех, которые необходимо проводить немедленно (атака, защита и тому подобное). Теперь пилоты обязаны пройти повторную подготовку и сдать тест, который покажет пригодность пилотов к несению службы в небе. Такое внимание к событию приковано из-за того, что за несколько недель уже разбились четыре вертолета — все случаи со смертельным исходом.

Все полеты приостановлены немедленно, запрет уже действует. Теренс Келли заявил, что подразделения регулярной армии должны пройти обучение с 1 по 5 мая. Подразделения Национальной гвардии и резерва должны завершить обучение до 31 мая. После этого некритические полеты вновь возобновятся — до первой аварии.

Напомню, что в конце прошлого месяца два вертолета Black Hawk разбились в Кентукки — погибло девять человек. Случай в Аляске до сих пор окутан тайнами, поскольку из-за удаленности штата расследовать дело сложновато. Так, только один солдат сумел выжить после аварии. Два погибли на месте, а третий в больнице.

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Во время обучения армия рассмотрит процесс утверждения и управления рисками, программу обучения техническому обслуживанию авиации, стандартизацию и управление обучением летных экипажей, а также надзорную ответственность. Солдатам придется буквально повторить все, что они учили раньше. Такие случаи на самом деле не редкость в армии США. Аварии происходят даже на учениях за пределами страны. Бывает в гору врежутся, а бывает даже ошибка, приводит к падению в жилом квартале.