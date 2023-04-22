Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Украинский политик Арестович рассказал, как страна будет выходить из кризиса
По его мнению, пора задуматься не о поставках, а о мирной жизни.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

реклама

Пока украинские власти продолжают просить вооружение и забывают про экономику и общее настроение населения, Арестович рассуждает о будущем страны. Бывший советник главы Офиса президента Украины вновь сделал заявление, которое не особо понравится киевским властям, поскольку прогнозы у политика на будущее "плачевные". В этот раз Арестович затронул тему восстановления целой страны, и как она будет выходить из большого кризиса, если конечно за военные поставки не заберут все деньги.

Арестович сказал, что достижение целей Зеленского не решат проблему экономики и восстановления страны. Как считает Арестович, для Украины потом будет все равно — победа или поражение, куда важнее будет раздобыть средства и силы для восстановления страны, а учитывая уехавшее население в Европу - с этим имеются проблемы.

По его мнению важно то, что будут делать люди после СВО, и как они будут адаптироваться к новой обстановке. Государство помочь с адаптацией не сможет, ибо государству самому понадобиться помощь населения.

По мнению политика, когда наступит мир, в сознании людей многое изменится. Людям придется забыть все то, что произошло за год, и возвращаться к обычной жизни, думать, что делать дальше, и как выбираться из кризиса. Как говорит Арестович, придется привлекать миллионы людей к восстановлению страны, а за это платить, как вы понимаете, буквально нечем, если уже сейчас наблюдаются серьезные проблемы с бюджетом и его пополнением (государственные компании уже на грани, а что после них?)

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В общем и целом Арестович пришел к тому, что сейчас важнее задуматься о будущем страны и мирной жизни, а не о наступлении и поставках.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #арестович
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Российский суд выдал ордер на арест главы украинской разведки Буданова
Столтенберг заявил о согласии стран-участников НАТО принять Украину в альянс
Президент Бразилии поддержал идею о мирных переговорах между Украиной и Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Financial Times: ЧВК «Вагнер» получила отказ от Китая и Турции в поставках оружия
10
Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок ярчайшей инфракрасной галактики Arp 220
+
Канада намерена передать арестованный транспортный самолет Ан-124 Киеву
4
SpaceX вынуждена была уничтожить ракету Starship через 4 минуты после запуска
5
Двухтерабайтный SSD Samsung 980 Pro рекордно подешевел в одном из российских магазинов
6
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
18
Великое тихоокеанское мусорное пятно стало настоящей угрозой жизни для людей и морских обитателей
5
В Японии видеокарты Intel Arc A750 будут раздавать бесплатно, но для этого нужно приобрести RTX 4090
2
Аналитики верят, что Tesla будет вынуждена опустить цену FSD с нынешних $15 000
+
Красный Крест просит игроков онлайн-шутеров не совершать военных преступлений в играх
2
СБУ ищет виноватого в провале сверхсекретной операции по угону боевых самолётов ВКС РФ
4
NVIDIA + AMD – лучшие подборки видеокарта + процессор апреля для любого кошелька под 4К, 2К и 1080р
13
Российский расчёт "Корнета" поразил цель с предельного расстояния в 8000 метров и показал видео
1
Биткоин пошёл на дно, а аналитики ожидают падения ниже 20 000 долларов в ближайшие месяцы
7
Инструкторы ЧВК "Вагнер" рассказали и показали из чего состоит курс подготовки добровольцев
2
Российские дроны получили режим "бесконечного" полёта, благодаря системам бесперебойного питания
9
Низкий спрос на видеокарты вынудил NVIDIA снижать цены – GeForce RTX 4060 Ti будет стоить $400
19
GTX 1660 Ti и RTX 3050 сравнили в играх — близкая производительность, но стоит ли экономить
15
Свежий драйвер AMD до 15 % повышает fps для видеокарт серии Radeon RX 6000 и RX 7900 в Dead Island 2
2
Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger
2

Популярные статьи

В России заявили о готовности использовать на Украине авиабомбы повышенной мощности от 3 до 5 тонн
33
Российский БПЛА "Ланцет-3" взорвал патрульное судно Украины под Запорожьем, инцидент попал на камеру
5
8 лучших видеокарт для недорогих игровых компьютеров в 2023 году — практичная экономия
1
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
59
Рассмотрим один из основных способов обновления BIOS на персональном компьютере
13
ВВС США пожаловались на агрессивное поведение и экстремальные маневры российских Су-35 в Сирии
28
Сборка Stable Diffusion web UI Neuro: Доступная и простая в использовании нейросеть. Часть 2
13
Успехи и провалы самой красной компании в мире - AMD
62
Как блогеры жонглируют результатами тестов
34
Пакт Молотова-Риббентропа как величайшая победа советской дипломатии
24

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
22:36
Буря в пустыне, вы же каким то образом набрали этот сайт, чтобы тут вонять и похрюкивать, но в свою же педивикию не умеете, сейчас по , куле.
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
ACDCOVER
22:35
Для меня материнки ASUS - хлам, сами виноваты в этом. Репутация долго зарабатывается, но теряется легко и быстро. Я такого картонного желе не у одного вендора не встречал, даже самый дешёвый GIGABYTE ...
Ryzen 7 7800X3D сгорел вместе с матплатой и пользователь продал их за полную стоимость
Дмитрий Зяблов
22:33
А чтобы он тебя оскорбил, а херали ты себе такое позволяеш, бессмертный, или к кому обратишься?
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
SlideX
22:32
а обычную 2060ю она уже обходит? )
GTX 1660 Ti и RTX 3050 сравнили в играх — близкая производительность, но стоит ли экономить
SlideX
22:30
Может он имеет ввиду покупку из китая рефабов от malls и т.п., но например на озоне лежат галаксы по 18к (2 кулерная, но вродь неплохой варик) с доставкой из рф, с али можно максан взять за 18-20 (3 к...
GTX 1660 Ti и RTX 3050 сравнили в играх — близкая производительность, но стоит ли экономить
FelsheR-BAN100805
22:29
военные части РФ находятся либо на территории РФ, либо официально приглашены правительством страны где они находятся. О какой европпе ты говоришь пидарок тупой? А нато что и не требовалось доказать)) ...
Лидер группы НАИВ высказался в поддержку семьи Москалёвых
Китя.
22:29
Нормально во все игры играю на макс все выкручиваю до упора. и CrysisRemastered идет на максимуме в 3440х1440. 94-114фпс.
Успехи и провалы самой красной компании в мире - AMD
Александр Сечков
22:27
Всего 549$)))
Новая RTX 4070 по продажам на Amazon едва догоняет RX 580 2048SP
Дмитрий Зяблов
22:25
Про технигу босоногих, согласен, про разведку, категорически нет! Возле Крыма инцидент, а там, 10 лет крепились. 😏
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
Leonator
22:23
Только не все серверные платы стоят как их представительские платы с новой ценовой политикой. Нафиг надо.
Ryzen 7 7800X3D сгорел вместе с матплатой и пользователь продал их за полную стоимость
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем