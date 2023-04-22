По его мнению, пора задуматься не о поставках, а о мирной жизни.

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Пока украинские власти продолжают просить вооружение и забывают про экономику и общее настроение населения, Арестович рассуждает о будущем страны. Бывший советник главы Офиса президента Украины вновь сделал заявление, которое не особо понравится киевским властям, поскольку прогнозы у политика на будущее "плачевные". В этот раз Арестович затронул тему восстановления целой страны, и как она будет выходить из большого кризиса, если конечно за военные поставки не заберут все деньги.

Арестович сказал, что достижение целей Зеленского не решат проблему экономики и восстановления страны. Как считает Арестович, для Украины потом будет все равно — победа или поражение, куда важнее будет раздобыть средства и силы для восстановления страны, а учитывая уехавшее население в Европу - с этим имеются проблемы.

По его мнению важно то, что будут делать люди после СВО, и как они будут адаптироваться к новой обстановке. Государство помочь с адаптацией не сможет, ибо государству самому понадобиться помощь населения.

По мнению политика, когда наступит мир, в сознании людей многое изменится. Людям придется забыть все то, что произошло за год, и возвращаться к обычной жизни, думать, что делать дальше, и как выбираться из кризиса. Как говорит Арестович, придется привлекать миллионы людей к восстановлению страны, а за это платить, как вы понимаете, буквально нечем, если уже сейчас наблюдаются серьезные проблемы с бюджетом и его пополнением (государственные компании уже на грани, а что после них?)

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В общем и целом Арестович пришел к тому, что сейчас важнее задуматься о будущем страны и мирной жизни, а не о наступлении и поставках.