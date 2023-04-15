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Самый дешевый смартфон тоже может работать и даже приносить удовольствие от использования (если, конечно, вы не желаете всем сердцем приобрести Iphone 14 Pro Max Gold на 1ТБ). Даже с самыми маленькими средствами можно найти хорошее решение. Такое решение позволит получить малое, но удовольствие от использования. При этом, такие телефоны нестрашно сломать или утопить, поскольку отбить их цену можно очень быстро. Понятное дело, что если хватает на телефон более высокого класса — нужно брать его, но мы здесь собрались, чтобы увидеть самые бюджетные решения, которые актуальны в 2023 году. Сразу скажу, что мощных устройств тут не будет, и камерофонов тоже. Никакого чуда в виде топового Snapdragon за 8 тысяч рублей вы не увидите. Хотя, если вдруг рубль станет стоить дороже доллара, то вполне можете увидеть. Также я расскажу, на что важно обратить внимание при выборе бюджетного телефона. Уж точно не на камеру и процессор смотреть (ну, я имею в виду заострять внимание не надо, ведь смысла в этом как такового нет). Потому, можем начинать разбирать дешевые устройства, и они будут из Китая в большинстве случаев. Почему? Потому что Китай делает хорошие вещи за умеренную цену. Iphone никогда еще не был дешевым решением, и Samsung из Кореи тоже.

На что обратить внимание при выборе бюджетного устройства?

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Первым делом смотрите на емкость аккумулятора. Чем больше — тем соответственно лучше. Бюджетное устройство обязано выделяться хоть где-то, и это хоть где-то — батарея. Мощные процессоры забирают много энергии, а вот G99 не совсем (хотя, это не такой уж и бюджетный вариант). Если мы берем дешевый смартфон, то нам не нужны игры и мощные программы, достаточно лишь серфинга и социальных сетей. Для таких задач хватит и слабого процессора, который будет энергоэффективен. При этом, чем больше мАч будет в аккумуляторе, тем дольше будет жить смартфон. Собственно энергоэффективный процессор и большой аккумулятор — залог успеха при выборе бюджетного устройства. Зачастую производители выбирают большую емкость для батареи в бюджетных вариантах. Большая емкость — это от 5000 мАч. Чем выше, опять-таки, лучше. А если устройство еще и дешевле, вообще отлично.

Второй совет при выборе бюджетного устройства — смотреть на встроенную память. В 2023 году для бюджетника нужно хотя бы 64ГБ, так что 32ГБ точно не подходят. Аргументировать это просто. 32ГБ просто не хватит для всех повседневных задач, ибо оболочка кушает десятки ГБ, если смотреть на последние версии. Использовать облегченную оболочку на бюджетниках не очень и хочется, но всегда можно ускорить работу и освободить дополнительную память пострадав с устройством пару вечеров. 64ГБ хватит в 2023 году если использовать устройство для социальных сетей и интернета. Даже скачать пару игр можно (даже большие). Использовать телеграмм на протяжении года без очистки данных тоже возможно, но, не желательно (если, конечно, не скачивать 4К файлы и видео).

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Третий совет — посмотреть на дополнительные модули. Если вдруг в бюджетнике нет NFC, или 3.5мм - пропускайте вариант. Все таки, устройство не геймерское, и предназначено для повседневного пользования. А без NFC в 2023 году прожить довольно сложно. Как минимум я настолько привык к данной функции, что не представляю как буду без нее жить. Нет, я, конечно, привыкну, но это сильный дискомфорт который ударит по настроению на месяцы жизни. Даже в дешевые устройства иногда устанавливают данную плюшечку. Если вам не особо нужна, то можно сэкономить на этом пару тысяч рублей. Тщательно подумайте, какой дополнительный функционал для вас обязателен, и постарайтесь найти дешевое устройство именно с ним. Зачастую, у таких телефонов отсутствуют другие улучшения.

Дизайн — все таки бюджетники выглядят хорошо, хоть это и пластик. Раз не топовая начинка, то хотя бы крутая расцветка. Это и есть девиз любого бюджетника в 2023 году. Да и в 2022 так было. И в 2024 будет. И дальше будет. Бюджетники создаются в любых расцветках: от белого и черного, до розового и синего, и даже градиент бывает. Но, без глянца обычно. Стекло или керамика в бюджетном сегменте — что-то из области фантастики, ибо дорого и непрактично.

Ну и на матрицу с дюймами советую обратить внимание. Чем больше размер телефона — тем больше рамки. Поскольку в бюджетниках высокое разрешение найти просто невозможно, компенсировать дюймы нечем, то бишь появляются огромные рамки. Если берете дешевое устройство, желательно брать компактный смартфон. Скажем, 6,2 дюйма и меньше. В бюджетниках, скорее всего, будет установлена матрица IPS, но если найдете Amoled, то настоятельно советую посмотреть ролики, которые показывают его качество.

Ну и затрону тему оперативной памяти. Для топовых, среднебюджетных и бюджетных данная тема универсальна. Топовым нужно иметь на борту 8/12ГБ. Средним от 6ГБ до 8ГБ. А бюджетникам от 3ГБ до 4ГБ. Если есть возможность взять 4ГБ оперативной памяти, не думайте, берите. 4ГБ сейчас хватает, на старых прошивках как минимум все работает стабильно (OneUi). 4ГБ также стабильно работают в новых приложениях и играх, и даже интернет не тупит (ну ладно, бывает). 3ГБ это край в нынешних условиях. Если меньше — это будет ад, ад и еще раз ад с лагами. Интернет и социальные сети принесут лишь злость, а не удовольствие от использования.

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Давайте перейдем к самому интересному, к подборке бюджетных устройств. Я постарался подобрать устройство, которое универсально во всех планах. Где есть и дополнительные плюшки, и нормальная батарея, и процессор с оперативной и встроенной памятью. Короче, дешевый грубый универсал. Если нужно концентрировать внимание на определенном аспекте, лучше всего пойти на специализированный сайт и подбирать устройство там. Например, на NanoReview, там указаны все характеристики, и имеется поиск по процессорам. Удобно подбирать устройство в подборку кстати, но не в случае с бюджетниками, поскольку процессор в этом случае подбирать куда сложнее, нежели в случае со среднебюджетным/топовым решением.

Tecno Spark 8C:

Универсальный бюджетник с NFC. Специально первое устройство подобрал с бесконтактной оплатой, поскольку функционал важен лично для меня. Думаю, и другие не откажутся от NFC в дешевом устройстве. Tecno Spark 8C в этом случае отличное решение для базовых задач за 7 тысяч рублей. За такие деньги продают комплектацию 4/64ГБ, чего как раз вполне хватает бюджетнику в 2023 году (минимум, как я и указывал). В таком случае особых тормозов в оболочке и интернете найти не получится, и даже слушать музыку параллельно с работой в Word или Chrome можно.

Вам предлагают процессор Unisoc Tiger T606 - зверь от китайцев, который набирает 155928 баллов. В Geekbench 311 и 1163 балла в одноядерном и мультиядерном тесте. В 3DMark 2500 баллов. У процессора 8 ядер и частота 1.6 ГГц, но мы тут не за сухими цифрами, а за реальными показателями в играх (хороший тест как ни крути, хотя бюджетник для этого не предназначен): загружается все долго, что логично, и на высокой графике в Genshin Impact выдает около 5FPS. В целом, логично. Давайте перейдем к низкой графике — от 40 до 60FPS. Разные сцены с разной детализацией — соответственно, разный нагрев. Выходит, что даже на низких настройках можно будет поиграть на этом бюджетнике — сильно, ничего не скажешь. Запустить новейшие проекты, которые разработаны на Unreal Engine 5 скорее не получится, но попробовать во всяком случае можно. Может, получите 30FPS в самых лучших условиях.

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Далее, здесь установлено от 3ГБ до 4ГБ оперативной памяти. В продаже нашел только 4ГБ. Также можно найти от 64ГБ до 128ГБ встроенной, я нашел 64ГБ. Да и больше в бюджетнике не нужно, вы не сможете забить всю память до отказа на таком дешевом устройстве. Не будете же вы скачивать 4К фильмы на экран с разрешением 1612х720, верно?

Ну и продолжим разбираться с экраном: это разрешение 1612х720, 267 ppi и 90 Гц. Это матрица IPS LCD без шима и размер 6.6 дюйма. Да, размер большой, особенно если помнить, что данное устройство бюджетник. Но, рамки здесь не такие уж и большие. Экран покрывает 84% свободного пространства. На флагманах бывает меньше (редко, очень редко). Яркость в 450 Нит позволит использовать устройство даже на солнце, но с некоторым дискомфортом.

Можно установить MicroSD, и расширить встроенную память таким способом под фильмы/фотографии/файлы. И что важно, поддерживается 2 симки. Правда, стоит облегченный Android 11.0 Go Edition с HiOS 7.6. Функционала будет чуть меньше, но не критично. За то, меньше лагов и глюков в оболочке, это же хорошо.

Устройство питается аккумулятором на 5000 мАч. Время работы - около 19 часов в повседневном использовании (зачастую результаты выше и лучше). Зарядка всего 10 Вт, и процесс зарядки займет около 3 часов. Камера тут просто чтобы была - 13МП и съемка только в 1080/30FPS. Есть ширик на 13МП, и селфи на 8МП, которая снимает видео в 720p/30FPS.

Смартфон собран из пластика, защищен по стандарту IPX2, и имеет сканер отпечатка пальцев сзади. Производитель предлагает на выбор сразу четыре цвета: черный, бирюзовый, серый и зеленый. Все это без переливов и градиента, выдержанно и без броских в глаза цветов. Есть поддержка 4G и 3.5мм. А вот динамики тут — моно. Устройство вышло в феврале прошлого года.

OUKITEL WP20 Pro 4/64 ГБ:

А теперь посмотрим на представителя живучих. Данный смартфон может похвастаться отличной автономностью и крупной батареей, при этом за 11 тысяч рублей вы получаете 4ГБ оперативной и 64ГБ встроенной памяти. Правда дизайн подойдет не всем, поскольку данный телефон ударопрочный. За то самое оно, если пойти в поход в горы, или если попали под бурю или град. Телефон выживет, как минимум его задняя часть точно останется целой. У него также имеется защита по стандарту IP69 - полное погружение в воду и защита от брызг даже в самый плохой день.

Устройство оснащено неплохим экраном с разрешением 1440х720 271 ppi и IPS матрицей. Яркость в 440 Нит позволяет использовать устройство на солнце, а размер 5,9 дюйма не забирает много места в вашем кармане. Правда, рамки тут очень большие, и поддерживается только 60 Гц. Однако это самый настоящий прочный бюджетник, какие 90 Гц в таком случае вообще можно было ожидать от компании? Не работать же в убыток.

Сюда установили процессор производства MediaTek - Helio P22 с частотой 2 ГГц. Данный процессор выдает около 100 тысяч баллов в AnTuTu, то бишь он несколько слабее прошлого. При повседневном использовании разницу вы не заметите. В ресурсоемких приложениях либо играх производительность будет немного меньше, но не критично. Работать с социальными сетями, оболочкой и даже монтажом возможно. При этом разработчики дали 4ГБ оперативной памяти, это как раз идеал для бюджетника в 2023 году. Можно установить MicroSD размером на 1ТБ. Кстати, устройство работает на Android 12.0. Функционала в отличие от прошлого устройства стало больше.

Самое главное здесь — это аккумулятор на 6300 мАч. Учитывая процессор, данный смартфон может жить буквально днями при умеренном использовании. Зарядились с утра и телефона точно хватит на целый день, даже если забывать закрывать приложения. А если и забываете, то процессор просто не сьест много энергии.

Здесь также установлен NFC-чип, который позволяет оплачивать покупки без карты. Задняя крышка сделана из резины и пластика. Основная камера всего на 20МП и снимает только 1080p/30FPS, как и фронтальная камера на 5МП.

Данное устройство больше предназначено для жестких погодных условий. Например, смартфон выдерживает погружение на глубину до 1.5 м на время до 30 минут. Выдерживает падение с высоты до 1.5 метра. И может нормально работать в жару и холод. Правда и сам смартфон греется сильно, от 40 градусов и выше. Так что в стресс-тестах можно увидеть картину в виде 70 градусов, можно греться зимой.

Рамки как я и сказал большие, и сам дизайн на любителя. Есть несколько цветов: зеленый, оранжевый и полностью черный. Цвет незначительно меняет внешний вид, лишь пару полосок окрашивают в другой цвет.

CUBOT P60:

Устройство, о котором мало кто слышал, но оно от этого не становится хуже. Не всегда бренд — значит качество, и это доказывает данный пример. Устройство за 13 тысяч рублей предлагает нам комплектацию в виде 6/128ГБ памяти. Смартфон заточен под выполнение рутинных задач: интернет-серфинг, социальные сети, Word, Telegram и почта. Благодаря большому количеству оперативной памяти можно сохранять большое количество приложений в фоне, и они в итоге не потеряются. Мало какой бюджетник может похвастаться такой производительностью по такой цене, но Cubot может.

Процессор еще лучше, чем в прошлом - Helio P35 с частотой 2.3 ГГц. Около 114 тысяч баллов AnTuTu. Это устройство совсем чуть-чуть лучше прошлого по производительности в тяжелых задачах. Несколько FPS больше в играх, и несколько быстрее монтаж. Имеется MicroSD на 256ГБ и встроенная память размером 128ГБ. Устройство работает на чистом Android 12.

Создатели установили сюда IPS матрицу с разрешением 1600х720 и 60 Гц. 269 ppi и размер в 6,5 дюйма — рамки вполне маленькие, дисплей покрывает 82% корпуса. Правда нижняя рамка сильно бросается в глаза, верхняя в разы меньше, но это заслуга фронтальной камеры капельки.

Устройство питается аккумулятором на 5000 мАч, может без проблем жить целый день в базовых задачах. А процессор на большее и не способен. Присутствует поддержка 4G, а вот NFC в этот раз не завезли. И оно ясно почему: NFC убрали, а память значительно расширили. Вот этот смартфон-бюджетник больше заточен под социальные сети и слабые программы, нежели на использование на улице. Смартфон все также выполнен из чистого пластика и без глянца. Раскраска светло-синяя и темно-синяя. Есть и белый вариант.

Камера снимает в 1080p/30FPS, это сенсор Samsung S5K2T7SX на 20МП без дополнительных модулей. Фронтальная камера на 8МП снимает тоже очень плохо. Однако в этот раз разработчики положили наушники и чехол в комплект. Таки приятно, что не надо тратиться на аксессуары, если их, конечно, используют с такими устройствами, в чем я сильно сомневаюсь.

ZTE Blade A72:

А теперь этакий камерофон за малую цену, всего за 8 тысяч рублей вы получаете возможность делать красивые фотографии благодаря макрообъективу. Бюджетный смартфон оснащен большим экраном, крупным аккумулятором, и при этом имеет действительно маленькие рамки с хорошим дизайном. Есть поддержка 90 Гц, и даже быстрая зарядка на 22 Вт.

Правда разрешение здесь всего HD+ - 1600х720. При этом размеры довольно внушительные, 6,7 дюйма. Но как я и сказал, здесь очень маленькие рамки — покрыто 84% корпуса. Все также нижняя рамка больше, чем верхняя, и все из-за моды на капельку. Но самое приятное это матрица IPS и 90 Гц.

Чтобы получать стабильные 90 кадров в повседневных задачах установлен Unisoc Tiger T612 мощностью в 1.61 ГГц. В AnTuTu процессор набирает примерно 211 тысяч баллов, что лучше всех остальных устройств в топе. Данное устройство будет лучше себя чувствовать в играх, чем Tecno. Здесь установлено 3ГБ оперативной памяти и 64ГБ встроенной, но можно расширить ее благодаря MicroSD. Смартфон работает на 11 версии Android.

Питается устройство аккумулятором на 6000 мАч, и есть быстрая зарядка. Смартфон зарядится до 100% примерно за полтора часа. Приятно, что поддерживается 3.5мм для наушников, но нет NFC для оплаты в магазинах. Функционалом пожертвовали, чтобы получить лучшую производительность за малую цену. При этом разработчики все сделали из пластика и положили наушники в комплект. Сканер отпечатка имеется, сбоку в кнопке.

Основная камера снимает на 13МП, но здесь мы собрались ради макрообъектива на 2МП. Да, он плох, фотографии не самого лучшего качества, но это лучше, чем приближать цифровым зумом. Тогда, фотки получаются вообще мыльные до ужаса. Конечно, в социальные сети выставить такую фотографию не получится, а вот для себя сохранить вполне. Снимает все также в 1080p/30FPS. Фронталка капелька на 5МП.

Poco C40:

Всего за 8 тысяч можно получить отличную автономность, 4/64ГБ памяти и стереозвук. Собственно, из-за стереозвука он и попал в топ сегодня. В остальном это типичный бюджетник, без хорошего экрана, и с посредственным процессором.

Сюда установили IPS матрицу с разрешением 1650x720 268 ppi. 6,7 дюйма. Это довольно много для бюджетника, а потому и рамки соответствующие - 82% покрыто. Нижняя рамка традиционно больше чем верхняя. И заметно больше. Виновата опять-таки капелька. Самые обычные 60 Гц вас не порадуют.

Процессор JLQ JR510 на 2 ГГц тоже не порадует - 132 тысячи баллов в AnTuTu. Такой середнячок сегодняшнего топа. В целом можно попробовать запустить сложные игры или программы, но FPS будет очевидно маленький. Можно установить MicroSD на 1ТБ и увеличить встроенную память для файлов. Можно сэкономить пару тысяч, и взять версию 3/32ГБ, но не советую. Работает на полноценном Android 11.0.

Питается благодаря аккумулятору на 6000 мАч. Поддерживает быструю зарядку на 18 Вт и технологию Pump Express. В тесте PCMark отработал 19 часов с копейками. В повседневном использовании будет уверенно держаться целый день. Самое приятное в этом устройстве — нормальные стереодинамики. Можно послушать музыку не прибегая к сторонней гарнитуре. Но 3.5мм здесь поддерживается, так что даже профессиональные наушники при необходимости можно подключить. Есть шумодав и сканер отпечатка пальцев сзади. А вот NFC традиционно для бюджетников не завезли. Все сделано из пластика и покрыто матовой черной расцветкой. Есть зеленый и желтый цвет. Уже в комплекте лежит чехол и защитная пленка, можно сэкономить на дополнительной защите экрана и корпуса.

Камера просто чтобы была. Основная на 12МП и дополнительная на 2МП, снимает это чудо максимум 1080p/30FPS. Как и фронталка на 5МП.

Выделяется смартфон в желтой раскраске благодаря фирменной текстурированной задней крышке. Он по идее не должен сильно царапаться и выпадать из рук. И нагрев тоже должен передаваться слабо, если, конечно, вы сможете данный процессор разогреть.