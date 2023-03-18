Да, опять, и что? Трудные времена, нужно сокращать расходы просто.

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Meta* продолжает страдать от плохого года и ситуации в мире. Опять руководству приходится сокращать расходы — например, уволить еще десяток тысяч сотрудников, ведь они работают мало, а берут много. В целом, другие и за двоих поработают нормально без бонусов. Напомню, что в конце прошлого года компания Meta уже уволила 13% своих сотрудников. Это объяснялось тем, что финансовый год оказался провальным. Теперь же, уже по новой причине компания собирается уволить десять тысяч рабочих. Вот такую причину придумал Цукерберг, генеральный директор Meta*: реструктуризация направленная на повышение эффективности и устойчивости. А самое смешное, что при этом генеральный директор назвал 2023 год "Годом эффективности" - мы видим, как успешно увольняют людей.

Также директор сказал, что собирается улучшить коммуникацию в компании и ускорить процесс принятия решений. Создатель Facebook изо всех сил старается объяснить почему эта реструктуризация важна и хороша для компании, но есть еще одна негативная новость: уволят 10 тысяч сотрудников, и еще впридачу закроют набор 5 тысяч человек. В ходе увольнений сильно пострадает отдел рекрутинга. Сначала вы набирали людей и задавали им некорректные вопросы, а теперь вас будут искать такие же рекрутеры таким же способом — карма. Цукерберг отметил, что компания также будет смотреть на менее приоритетные проекты, и возможно, будет отменять их.

По плану Цукерберга, "Год эффективности" затронет почти все отделы Meta*. Так, согласно обновленному плану уже в конце апреля увольнения доберутся до технических отделов. А вот в конце мая начнется процесс и в бизнес-группах — отправят на отдых, вспомнят каникулы. В обновленном плане также указано, что увольнения могут продолжаться до конца текущего года, как и другие негативные изменения связанные с реструктуризацией.

В целом, решение довольно ожидаемое. Meta* не одна переживает тяжелые финансовые времена. Вот пример, который появился совсем недавно: банк из силиконовой долины. Если даже такие гиганты не могут продолжать работать, то, что говорить про остальных, меньших участников-монополистов. Запад оказывается, не всегда может поддерживать бизнес в тяжелые времена, ибо сам попал в свою же ловушку.

Напомню, что в начале года такие сокращения затронули почти всю игровую индустрию: Microsoft, Riot, Unity, Hasbro. Также сокращения прошли в Volkswagen и Ford. Правда, чуть меньше. Рекордсменом остается Amazon, которая уволила 18 тысяч сотрудников за раз. Что же это означает? Вероятно, что дальше будут сокращения на Западе.

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