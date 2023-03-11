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2023 год — фантастический год для многих жанров, и стратегии не исключение. Поклонники жанра увидят кучу обновленных легенд, и совершенно новые проекты. А если вы хотите наконец погрузиться в фантастический мир стратегий — то, вы сможете выбрать тайтл на любой вкус, с любой стилистикой и функционалом. Буквально тонна тайтлов находится на финальной стадии разработки, и они выходят в ранний доступ/релиз уже в ближайшие месяцы. Будь это пошаговая стратегия в стиле цивилизации, или стратегия в реальном времени похожая на Command and Conqueror. Также в этом году придет и обновление к любителям градостроительства, включая фанатов Cities Skylines. Год полон великолепно выглядящих проектов, которые полностью раскрывают сложный жанр. Предлагаю ознакомиться с моим списком проектов, и выбрать самые интересные из них.

Cities: Skylines 2:

Сразу же начну с масштабного проекта, который является продолжением легендарной градостроительной игры 2015 года. Буквально пару дней назад компания Paradox провела маленькую презентацию на 30 минут, где показала симулятор жизни и вторую часть градостроя. Вышел очень красивый трейлер, и вначале я предлагаю с ним ознакомиться. Рекомендую обратить внимание на маленькие детали, которые присутствуют в трейлере:

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Красиво, не правда ли? Вот и я о том же. Конечно, здесь много рендера, но по моему скромному мнению присутствует и актуальный момент. Например, в моменте, когда нам показали дорогу и движение трафика по ней, вот скриншот момента:

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Если это действительно не рендер, то графику серьезно подтянули, как и сам искусственный интеллект. Как я понимаю, создатели смогли исправить проблемы с трафиком, которые присутствуют уже почти десятилетие в первой части, и даже модификациями проблему исправить довольно сложно. Я надеюсь, во второй части смогут также исправить проблему с модификациями, ибо в первой части вечно сталкиваешься с очередной ошибкой или недостающим ресурсом из-за обновления. Также, есть надежды на то, что создатели поработают над оптимизацией, и что во второй части строить большие мегаполисы с миллионом человек будет проще и быстрее. Учитывая, что Colossal Order прислушивается к сообществу, можно ожидать важных нововведений в базовой игре, которые ранее были в модификациях/планах у сообщества. Также я ожидаю, что все дополнения из первой части будут включены в базовую игру второй части, включая аэропорт, различные фабрики и фермы и стихийные бедствия.

В трейлере четко видно, что создатели сумели реализовать/еще реализуют систему смены сезонов. То бишь строя город, вы будете переходить от лета до осени, от осени до зимы и так по кругу. Придется продумывать систему отопления уже летом, чтобы зимой город не покрылся инеем от вашей неосторожности. В первой части сезоны менялись в зависимости от карты, а тут это будет динамическая система. Вероятно, мы сможем выбирать с какого сезона будет стартовать, а карты будут сразу адаптированы к этой системе.

Хоть это и рендерный трейлер, в любом случае графика будет значительно улучшена. Я ожидаю, что создатели добавят поддержку трассировки лучей. Ну и надеюсь, что освещение да отражения будут такими же красивыми как в трейлере. Очевидно, что вода станет более реалистичной, а не пластилиновой как в первой части. Как стало ясно из трейлера, создатели отходят от такого, скажем мультяшного стиля. Теперь игра будет позиционироваться как более реалистичная, а от того все здания и текстуры в игре будут такого же стиля. Моддинг выйдет на новые высоты.

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Кстати о моддинге. В первой части он и так серьезно развит, но во второй части ожидаемо его должны еще больше расширить. В принципе это не новость для игроков в игры от Paradox, ибо почти во всех есть полноценная поддержка мастерской (ну, только не вспоминаем Victoria 3). Надеемся, что разработчики реализуют поддержку нескольких ядер. А если нет, то это, конечно, настоящее самоубийство в 2023 году, а вот нам придется вновь страдать и искать хороший процессор для единственного масштабного градостроя.

Может быть, будет новая система государственных служб (полиция, скорая, пожарные и так далее). По крайней мере это мое большое желание — управлять государственными службами в городе. Этого в первой части, если честно, сильно не хватает. Также хотелось бы выбирать год или управлять доступным трафиком в игре, чтобы можно было построить город в стиле 80-х, 90-х, или вообще 30-х годов. И соответственно, надеюсь, что позволят строить домики без зонирования. Конечно, модификация позволяет сделать это и в первой части, но это конечно же костыли. А еще в трейлере машины уж очень похожи на реальные. Как минимум Ford и Pontiac в трейлере я разглядел. Может, разработчики получили лицензию от автопроизводителей? Или, они просто отошли от мультяшной стилистики и сделали более проработанные реалистичные модели. Вероятно, будут увеличены масштабы игрового мира. В трейлере мы увидели горную местность, и пляжи, и сам большой город. Я надеюсь, что создатели отойдут от 25 квадратов на карту, и увеличат ее раза в два, а можно даже в три.

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Также интересно было бы увидеть генератор карт. Чтобы, мы не ждали очередного расширения, а выбрав все необходимые настройки сами генерировали себе случайную локацию. Так и реализовать масштабные карты легче, и над маленькими работать не придется. В большинстве стратегий такая возможность присутствует, так почему бы не сделать это в Cities: Skylines? Конечно, благодаря моддерам мы имеем тысячи карт, но если речь заходит о своей собственной — то вот это уже сложно и лень. А процедурная генерация — считай сделал сам, ведь выбирал ползунки самостоятельно.

Было бы интересно, если была возможность объединить здание и сделать его жилым/коммерческим одновременно. Или, прямиком в жилое здание на первом этаже всунуть полицейский участок. Или сделать полицейский участок объединенным с центром спасения. Также было бы удобно, чтобы нам разрешили строить здания не возле дороги, или на холмах. Это, во-первых, реалистичнее, а во-вторых удобнее и красивее. Однако всегда нужно помнить, что прямиком на крутом склоне все равно строить нельзя. Снос зданий должен стать более дорогим и долгим, чтобы добавить сюда больше реализма. Да, я играю в стратегии и симуляторы ради того, чтобы смотреть на то, как развивается город, как люди взаимодействуют с государственными службами, и как трафик избегает пробок. Я в Citites захожу не за созданием огромного прибыльного городка, а за тем, чтобы посмотреть за его развитием и спасти от происшествий. И, было бы славно, если бы в момент происшествий у нас было больше возможностей и функционала. Было бы также отлично, если бы создатели смогли сделать больше стихийных бедствий, и какие-либо политические проблемы, типа протестов и требований/петиций от жителей города.

И, конечно в игре 2023 года должен быть онлайн. Я не говорю сделать полноценный онлайн, но добавить каких-нибудь отдельных многопользовательских компонентов все же следует. Можно сделать глобальную карту и выбирать отдельную секцию, на которой ты строишь свой город, а на других секциях строят города другие игроки или твои друзья. Можно разделить это по серверам или сессиям, или что-то типа такого придумать. Либо, позволить создавать частные серверы. Разойтись можно очень сильно, и идей придумать также много. И, обязательно нужно оставить возможность одиночной игры без подключения к интернету. А иначе проект будет мертв, как и когда-то легендарная игра SimCity. Можно было бы добавить логистику и коммуникацию с другими городами, строить порты и аэропорты с друзьями и так далее. И даже туризм, который объединяет остальные города.

Также отмечу, что проект, вероятно, разрабатывается на Unreal Engine 5 - а это позволит избежать проблем с масштабированием и странными багами в текстурах/расположении зданий. Само собой будет сильно улучшена графическая составляющая с фокусировкой на реализм. Приятное изменение, которое еще не подтверждено официально, но пасхалки в трейлере уже нашли. В сети ходят слухи, что в игру добавят сильный град с последствиями для города и жителей, а также моддеры смогут разблокировать карту на 150 тайлов (это, в 1.5 раза больше, чем в оригинальной игре после разблокировки карт от моддеров).

Важно отметить, что игра выйдет уже в 2023 году. Я думаю, что это произойдет ближе к концу осени. Обычно, Paradox так и выпускает свои проекты. Уже можно добавить игру в список желаемого, вот ссылка на страничку Steam. Системные требования — неизвестны, и вряд ли их опубликуют в скором времени. Предположительные требования максимально абсурдные. А еще, проект будет с релиза доступен в Xbox Game Pass - об этом сообщили создатели в самом трейлере. Вероятно, будут и всяческие бонусы для игроков на консолях.

И последнее, что я затрону в этом пункте — не советую покупать дополнения для оригинальной игры сейчас. Их вышло много, и стоят они дорого, и вероятно, они будут включены во вторую часть за меньшую цену. Поэтому, трата денег на дополнения сейчас в игру 2015 года — опрометчивый шаг. А если вы это сделали за несколько дней до анонса второй части — то, я вам искренне сочувствую. Как говорится, легче покупать по одному DLC в несколько месяцев, чем за один день сразу 50 DLC.

Frostpunk 2:

А это сиквел к популярной игре Frostpunk. Экономическая стратегия с элементами выживания приветствует вас снова в 2023 году, но уже с релизом в Steam с первого дня. Нефть лидирует в холодном мире, и, как и в первой части вам предстоит спасать человечество. Этот проект смешивает сразу несколько жанров воедино: выживание, градостроительство, экономическая стратегия и менеджмент ресурсов. Действие сиквела происходит через 30 лет после апокалиптической бури вьюги, и Земля по-прежнему охвачена ледяным климатом бесконечных морозов и суровой погоды.

Вы вновь станете лидером, который жаждет экспансии и развития. Хотя, в мире этой игры без развития вы долго не выживете, ибо ресурсы имеют свойство заканчиваться. Если в первой части вы гонялись за добычей угля, то теперь ваше спасение это черное золото или же нефть. Однако перемены приветствуются не всеми людьми, и вы будете сталкиваться с политическими проблемами. Как и в Tropico, здесь будут фракции, требования которых придется удовлетворять. И не думайте, что задачи не будут вредить отношениям с другими фракциями. Вам либо придется постоянно балансировать между ними, либо выбрать одну сторону и объявить настоящую войну остальным, игнорируя их требования и делая все наоборот. Это, конечно, разозлит другую фракцию, но таков суровый мир Frostpunk. Учитывая, что в игре будут внешние конфликты, то поддерживать сплоченность вашего народа придется на высоком уровне. А иначе, будут жертвы и потеря территорий с энергетическими ресурсами. А во Frostpunk это означает — поражение и смерть лидера.

"Мы стремимся предоставить игрокам опыт, который значительно превосходит опыт оригинальной Frostpunk. Поскольку наша команда по-прежнему растет и насчитывает почти 70 человек, у нас есть больше возможностей, чтобы сосредоточиться на всех аспектах игры — масштабе, производственной ценности и качестве UX, но наша цель — сделать нечто большее, чем просто сиквел. Игрокам стоит ожидать широкую вселенную выбора, свободу формировать общество и город так, как они считают нужным - и пожинать последствия. Frostpunk 2 основывается на конфликтах своей предшественницы — выживание против человеческих ценностей, жизнь против арктического мороза. Но самое главное, она добавляет новый слой, который присутствует во многих аспектах игры — будь то политика, общество или технический прогресс — конфликт между людьми и их природой".

Сиквел выходит в 2023 году. Системные требования неизвестны. Проект не будет эксклюзивом одного магазина, и сразу выйдет в Steam. Создатели уже публикуют блоги, где рассказывают о прогрессе в разработке. И важно отметить — раннего доступа не будет. Создатели завершат работу и дадут нам играть в конечный продукт. Конечно, на релизе могут отсутствовать некоторые функции, но в будущем, их, конечно, расширят. Да и команда разработчиков была увеличена, масштаб в любом случае будет больше. Насчет предварительного заказа — вероятно, не будет. Пока что создатели молчат на эту тему. А вот поддержки модификаций не будет. Такой вывод был сделан из последнего интервью разработчиков. Это конечно, очень большой минус. Модификации в стратегиях делают так, чтобы игра жила, а без них, она быстро умирает из-за малого количества контента. В стратегиях хочется постоянно расширять контент, особенно если проект связан с градостроительством. Cities без модификаций — как человек без рук.

Railway Empire 2:

А теперь переходим к железной дороге, конкуренции, монополии и заработку. Проект был анонсирован еще в 2022 году, а выходит он соответственно в этом году. Эта транспортная стратегия с менеджментом была принята отлично в 2018 году. А теперь выходит сиквел, ибо успех и доходы имеются. Сразу же понятно, что будет поддержка модификаций, ибо в первой части она есть. И будут дополнения, с новым контентом. Я надеюсь, что создатели поменяют модификации и добавят возможность добавлять свой собственный контент, а не только карты. Хотя, и ожиданий больших на этот счет не делаю, ибо в той же Tropico таких возможностей до сих пор нет.

Цель игры — развивать свою железнодорожную империю. Вы начинаете простым предпринимателем в начале 1800-х годов. И, постепенно увеличиваете свой бизнес. Переходите от простых паровозов к более новым. Изучаете технологии, перевозите ресурсы, соединяете города и просто спокойно наблюдаете за движением вашего транспорта. Поскольку это стратегия, вам придется сражаться с конкурентами за первое место и клиентов, расширяясь по всему континенту, которые будут добавлять в дополнениях. В той же первой части появилась Азия, Япония и так далее. Вначале, вы вероятно, будете играть в Соединенных Штатах. На релизе будет около 60 знаменитых локомотивов.

В сиквеле карты станут более масштабными и живыми с динамическими событиями. На релизе будет доступна карта Соединенных Штатов и континентальной Европы. Есть масштабные карты всего континента, а есть маленькие карты, которые фокусируются на определенном регионе/стране. Само строительство было переработано, как и экономическая система. Сигналы устанавливаются автоматически, мосты могут вмещать до 4 путей, а расширяемые вокзалы теперь могут вмещать до 8 путей. Будет сюжетная кампания из 5 глав или 14 различных сценариев в свободной игре. Будет режим песочницы с полной настройкой сложности и локации. А также будет мультиплеер и кооператив, в котором можно строить свою империю совместно с другими игроками. Надеюсь, появится настройка связанная с эпохами. А еще можно будет сесть в свой поезд и спокойно наблюдать за тем, как он везет ваших клиентов по всему континенту. Создай свой экспресс от севера до юга, и наблюдай — красота.

Однако тот факт, что в марте разработчики все еще не знают даже квартал релиза, указывает на то, что сами создатели еще не знают даты, когда смогут выпустить игру. Возможно, ее перенесут до 2024 года, или выпустят ее осенью. Раннего доступа разумеется не будет. Если релиз не состоится осенью, то перенос неизбежен. Сиквел выйдет на старых консолях, и будет поддерживаться режим мультиплеера между платформами.

Из блогов стало ясно, что игра получит намного больше ресурсов и технологий с поездами. Будет намного больше городов, и даже промышленные товары. А также новая стилистика, графика, интерфейс, и уровень детализации. Конечно, смотря на другие игры, звучит не очень масштабно, но для фанатов такого жанра пойдет.

Хотя, вы знаете, по моему мнению это больше похоже на крупное дополнение к первой игре. Прямо-таки масштабнейших изменений здесь нет, это рескин с добавлением нового функционала. Это как старая игра Plus. Посмотрим, смогут ли создатели проекта изменить мое мнение после релиза, а оно изменится лишь исправлением существующих ошибок и недоработок, а также от правильного масштаба карты. Континент должен быть континентом, а не иметь несколько городков, и ты уже проехал половину мира. Лучше меньше, но реально, чем много, но нереалистично. И вообще, я желаю масштаб 1 к 1!

Homeworld 3:

Тактическая и совершенно уникальная научно-фантастическая стратегия в реальном времени, ставшая победителем GOTY, возвращается. Вам предстоит снова взять на себя управление космическим отрядом и отправиться покорять галактику огромных масштабов.

Создатели подошли к делу с умом. В новой игре было многое изменено: новый рельеф и масштаб, разрушаемость в космосе, древние цивилизации и тактические космические сражения, которые бросят вызов даже опытным командирам. Стилистика Homeworld развивается вместе с миром. Графическая составляющая была существенно обновлена. Теперь наблюдая за своим отрядом, можно посмотреть на красивые и яркие звезды и туманности. Будет полноценный кооперативный режим, абсолютно новый кстати. Совместное прохождение позволит переосмыслить сюжетную кампанию, которая тоже будет в Homeworld 3. Это продолжение истории оригинальной игры. Также будет режим с PvP битвами. Будут сражения в режиме 1 на 1, или специально для любителей совместной игры командные битвы. Отточить свои навыки перед сложной битвой можно в сражении с улучшенным искусственным интеллектом.





Это стандартная космическая стратегия в реальном времени. Посмотрев геймплей меня порадовала графика и размеры всего, что присутствует в мире игры. Все корабли, планеты и так далее выглядят огромными и тяжелыми, прямо-таки давят на тебя. Все будет происходить в реальном времени с медленной скоростью, так что битвы порадуют нас реалистичностью (точнее, полуреалистичностью, ибо мы еще не добрались до эпохи, когда можем летать по космосу и проводить там войны за территорию). Там же увидел простую систему управления отрядами, но потратить время на обучение придется. Звуки и атмосфера поражают даже через демонстрационное видео. Наблюдать за кораблями, которые летят к месту назначения одно удовольствие.

Правда, я человек, который не особо знаком с этой серией. Поэтому для меня игра действительно выглядит довольно красивой и новой. При этом мне нравится космическая тематика, и всяческие битвы в космосе с умопомрачительными эффектами. Из геймплейного видео мне не понравились взрывы, и иногда битвы выглядят не совсем так, как я ожидал.

Надеюсь, в игре можно будет настраивать сложность, или она не будет такой сложной как прошлые игры из серии. Фанаты говорят, что та же Homeworld 2 была очень сложной для понимания. Это конечно проблема навыков, но иногда в стратегиях хочется просто отдохнуть, и даже в таких, где необходимо полностью фокусироваться на битвах. Решение довольно простое — возможность настроить сложность.

Системные требования все еще не опубликованы, но процессор понадобится как можно новее, ибо игра будет загружать один поток (обожаю за это стратегии). Думаю, даже 1060 справится с игрой, а 2060 и выше и подавно. Игра выйдет в первой половине 2023 года. Думаю, это произойдет уже в ближайшие месяцы. Также отмечу, что в игре будет пропуск. Year One Pass это будет серия дропов контента, который расширит возможности в многопользовательском режиме. По сути, каждое обновление для пропуска будет внедрять в PvP новую функцию. Также, новвоведения будут касаться кооператива. А вот сюжетную линию никто расширять после релиза не будет, даже специальными дополнениями. Такой пропуск можно будет купить отдельно либо взяв коллекционное издание Homeworld.

Men of War II:

Очередная стратегия в реальном времени. Это долгожданное продолжение знаменитой франшизы, с новыми отрядами, фракциями, сюжеткой, графикой и исторической точностью. Вы сможете сражаться на Восточном и Западном фронте Второй мировой войны. И все, кто играл в прошлые игры от этих разработчиков хорошо знают, как они поддаются моддингу. Скажу от себя — отлично, и в будущем мы увидим моды на современную войну, которой так не хватает в стратегиях. Подтверждена поддержка многопользовательской игры, и также имеется возможность тренировки в битвах с искусственным интеллектом на стандартных картах.

Как и всегда игра предлагает вам использовать различные тактические приемы и стратегии для победы. Имеется возможность устраивать засаду, отступать или делать обстрел города из артиллерии. Можно будет командовать бронетехникой и авиацией, а также пехотой и поддержкой за фронтом. Во второй части реализовали разрушаемое окружение: здания, заборчики и так далее. А также, усовершенствовали искусственный интеллект.

Создатели пообещали сильно не отходить от классической игры, но хотят дополнить игру новыми возможностями, например ремонтом боевой техники прямиком в бою. Появилась функция "прямого управления" отрядом. Разработчики сказали, что она позволит управлять всеми единицами за несколько кликов в любом месте на карте.

Men of War I

Сюжетная кампания расскажет про бои союзников и советских войск против рейха. Ожидаются красивые синематики и и куча различных эффектов. Имеется кооперативный режим и PvP битвы. Можно сыграть вдвоем против ботов, сложных ботов. На релизе должно быть довольно много реалистичных карт со всего фронта: как маленькие, так и большие с полями и реками. На релизе будет представлено 45 батальонов и более 300 единиц техник с 3 фракциями: рейх, союз и союзники.

Вот системные требования:

16 GB RAM;

Nvidia GTX 1660Ti;

Intel Core i7 7700k;

Релиз запланирован на 2023 год. Будет полная поддержка русского языка. Мультиплеер будет поддерживать битвы 5 на 5. Игра доступна только на ПК. В плане дополнений, создатели еще не определились. Возможно, в будущем, они будут иметь место. Цена — не определена. А еще отмечу, что Men of War II построен на движке GEM RTS - обновленная версия GEM 2, она теперь поддерживает 4К, трассировку лучей, стереозвуки, и 3D-эффекты. Раннего доступа, скорее всего, не будет.

Хорошая новость! Разработчики модов времен холодной войны планируют перенести свою работу с AS2 на WOM2, если новый движок будет поддерживать их работы. А вот модификации Warhammer ждать не стоит, если создатели не возьмутся за переработку системы модификаций. Количество модов зависит в первую очередь от движка и от возможности их публикации в мастерской. Ну, по крайней мере нас ждет Холодная война.

Minecraft Legends:

И закончу легендарной игрой Minecraft, которая теперь будет доступна в новом виде, в виде стратегии. Проект был показан на Xbox Developer Direct в январе, а выходит уже в апреле текущего года. И интересна эта игра в первую очередь тем, что у нее необычная стилистика. А еще тем, что интересно, как же разработчики смогли перенести геймплей песочницы в экшн-стратегию с фокусом на бои. Нам говорят, что будет система союзов, которая поможет в борьбе с врагами. Вероятно, мы увидим множество знакомых мобов из оригинальной игры. Каждая битва будет проходить на уникальной динамической карте с различными биомами: как и в оригинале будут джунгли, пустыня, снег, болота и так далее. В каждом биоме имеются уникальные ресурсы. И все это дело приправлено мультиплеером и кооперативом. В первом случае вы будете сражаться за ресурсы, а во втором сражаться против искусственного интеллекта за безопасность деревни. Вот системные требования нового проекта:

8 GB RAM;

NVIDIA GTX 1060;

Core i5 3.4GHz;

Игра уже доступна для предварительного заказа, включая расширенную версию. А вот беты не будет. Как и раннего доступа соответственно. Игра будет доступна в Game Pass. Делюкс издание стоит на 10 долларов дороже, но предлагает только 6 "уникальных" скинов для ваших героев. Правда, еще никто не знает, как они будут выглядеть. Забавно, что покупая улучшенное издание ты получаешь этакий сюрприз, который тебе может не понравится.

Сама игра будет похожа на Warcraft 3. Есть переживания, что основная аудитория игры не захочет переходить в Legends, поскольку песочница и RTS/RPG не сильно пересекаются. Большинству пользователей оригинального майнкрафта от 6 до 14 лет — это факт, и им будет довольно сложно играть в данный проект. Большинству игроков в стратегии от 16 до 60 лет, и это несколько больше, чем у оригинального майнкрафта. Я не знаю даже, провалится ли проект в таком случае, и не закроют ли его спустя несколько месяцев. Эксперименты, это конечно хорошо, но нужно проверять жанр перед релизом.