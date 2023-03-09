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Ford увеличивает производство электромобилей, чтобы остаться в топе в США
Как говорится конкуренция на благо.
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Электромобили от Ford пользуются популярностью в Соединенных Штатах Америки. И именно поэтому, руководство компании собирается увеличивать производство самых популярных моделей. Также этим действием руководство хочет остаться в топе в США по продажам. Увеличат производство вот таких моделей: Mustang Mach-E, F-150 Lightning и E-Transit.

Изменения на заводе Куаутитлан в Мексике позволят почти вдвое увеличить производство Mustang Mach-E. В результате годовой объем производства вырастет до 210 тысяч единиц к концу текущего года. Напомню, что данная модель автомобиля позволила автопроизводителю занять 2-е место по продажам электромобилей в Соединенных Штатах в 2022 году и привлечь массу новых клиентов. По словам компании, тогда от других марок к Ford перешло более две трети клиентов.

В Мичигане также увеличивают производство, но уже легендарного внедорожника F-150 Lightning. К концу 2023 года Ford планирует достичь уровня производства в 150 тысяч единиц F-150. Данный пикап остается самым продаваемым пикапом в Соединенных Штатах по состоянию на февраль 2023 года. За два месяца компания продала 3600 единиц.

Производство F-150 Lightning возобновится 13 марта. Оно было остановлено несколько недель назад, поскольку руководство завода обнаружило проблему с батареей. Во избежание серьезных проблем, было приостановлено производство. Сами продажи уже построенных пикапов продолжались, как и всегда. В целом, это событие не сильно скажется на итоговых результатах. Неприятно, но не смертельно, учитывая популярность модели в США.

На заводе в Канзас-Сити Ford также увеличивает производство Transit и E-Transit на 38 тысяч единиц. Отмечу, что недавно компания получила заказ от Почтовой службы США (USPS) на 9250 единиц E-Transit. В связи с этим компания Ford продолжит расширять завод в Канзасе. Ожидается, что компания инвестирует туда 95 миллионов долларов и создаст 1100 рабочих мест.

Главная причина, по которой компания собирается увеличивать свое производство — это не заказы, а спрос потребителей. Клиенты стали чаще покупать отмеченные модели, и компания понимает, что может получить больше денег с продаж увеличив производство. При этом спрос по информации Ford продолжает расти. Продажи электромобилей выросли на 68 процентов по итогам февраля. В марте ожидается аналогичный рост. В целом в 2023 году будет рост.

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Тем временем компания Ford продолжает делать компанию более "демократической". Во-первых, автомобили теперь смогут уезжать от своих владельцев, если в автомобиле предусмотрен автопилот (а, где его нет в 2023 году?). Во-вторых, компания желает использовать данные со своих автомобилей для привлечения большего количества клиентов на рынке коммерческих автомобилей в Европе и США. В целом, компания уже следит за своими проданными автомобилями по подписке FORDLiive. По информации издания Reuters, на одном экране отображалась информация про 118 тысяч коммерческих фургонов. Автопроизводитель подключил к своей системе всех своих британских дилеров. Сервис FORDLiive внедрят в Европе и США после успешного тестирования в Великобритании. И как говорит компания, это сделано для безопасности своих клиентов и своевременного ремонта коммерческих автомобилей. Но так ли это?

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#сша #электромобили #автомобили #ford
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