Не исключает возможности уже месяц.

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И вновь Запад говорит, что не исключает возможности о новых поставках Украине. В этот раз издание Breaking Defense сообщило, что США могут поставить Украине танки M1 Abrams гораздо раньше, чем планировалось изначально. Хотя, при этом Пентагон все еще не принял решение по поставке.

Америка все еще не знает, какие танки ей отправлять Украине. Есть два варианта: первый — новые танки, которые будут специально произведены ради поставок. Второй — старые танки, которые были произведены для обороны США и хранятся на складах. Окончательное решение никак принять не могут, вечно не исключают возможность, хотя уже прошел месяц с момента объявления о поставке танков.

Стэнли Браун заявил, что в начале Запад планировал поставить Украине 31 танк M1A2 Abrams. Данную технику планировалось произвести в рамках нового контракта. В таком случае Украине пришлось бы подождать некоторое время. Спустя время в США подумали, что могут отправить просто танки со складов, это значительно сократит время необходимое для поставки. По словам Стэнли, США могут выбрать этакий комбинированный вариант - и новые, и старые танки. Примерно половина танков будет произведена по контракту, а вторая половина — просто танки со складов. По итогу Запад сможет серьезно ускорить поставки танков.

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Стэнли также не знает, какие именно версии танков будут предоставлены Украине. Вероятно, они будут из разных серий и разных годов производства. Также США могут принять решение передать старые версии Abrams. Такие танки будут значительно хуже новых, и разумеется, Америке выгодно их отдать. Так сказать избавиться от железа, и еще заработать на этом. Также Запад не знает, как сделать так, чтобы Украина смогла обслуживать новые танки. Это значительно усложняет выбор, поскольку Украине придется помогать еще и с ремонтом, боеприпасами, обучением, топливом и так далее. История с танками Abrams должна завершиться в этом году.