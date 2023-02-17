Ну... А кто эти конкуренты? Sony?

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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И опять проблемы с конкуренцией. Опять регуляторы говорят, что сделка Microsoft и Activision Blizzard опасна для конкуренции. Опять регуляторы приводят в качестве доказательства заявления "конкурентов". Правда, при этом сами конкуренты остаются анонимными. Так как можно воспринимать данную информацию, как доказательство, если компании остаются анонимными? Вдруг все эти заявления сделала Sony?

Ближе к делу. Антимонопольный орган Великобритании CMA опубликовал новый документ, в котором написаны результаты звонков конкурентам Microsoft. По словам регулятора, он сделал шесть звонков шести конкурентам, и итог был закономерным для CMA. Да, сделка с Activision опасна для конкуренции, и нанесет ущерб игровой индустрии. По крайней мере половина конкурентов считает, что сделка опасна и не должна состояться. Сделка не пойдет на пользу ни конкурентам, ни геймерам, ни рынку.

Три конкурента заявили, что сделка окажет негативное влияние на конкуренцию. По мнению конкурентов, техногигант сможет получить возможность и стимул оттеснить потенциальных конкурентов в сфере консолей, игровых подписок и облачных игр. При этом лишь один конкурент заявил, что еще слишком рано утверждать, какое влияние окажет сделка на рынок.

Конкуренты вновь отметили шутер Call of Duty. Данная игра вновь отметилась как эксклюзив, который влияет на рынок. Очень сильно влияет на рынок. Данная игра сильно влияет на решение конкурентов по сделке. Одна из сторон напомнила регулятору про сделку Microsoft с Bethesda. В итоге компания Microsoft сделала игры Bethesda эксклюзивами ПК и Xbox. По мнению конкурента, это демонстрирует стратегию, направленную на отказ от конкурирующих игровых платформ. Такая стратегия нанесет ущерб потребителям.

Также конкуренты высказались по поводу Game Pass. Одна из сторон заявила, что Microsoft уже занимает доминирующее положение в сфере подписок. Успешная сделка с Activision лишь укрепит положение техногиганта. Все конкуренты, кроме одного заявили, что для успеха подписки необходимо в библиотеке иметь игры AAA-класса. И, Activision имеет такие игры. А Call of Duty даже выше данной классификации. Конкуренты сказали, что для успеха подписки необходимо иметь большие игры, и потеря крупной игры нанесет ущерб платформе и ее пользователям.

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Регулятор CMA дал время до 1 марта. До этого момента конкуренты могут обновить свои заявления, и поменять мнение по сделке. Но пока все предварительные отчеты говорят, что сделка с Microsoft провалится. По мнению регулятора, если Call of Duty станет эксклюзивом Xbox, то с PlayStation уйдет примерно четверть игроков.