А акции то падают дальше, нужно предпринимать меры.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Для публичной компании FaZe Clan дела складываются очень плохо. Помимо больших расходов и отсутствия доходов, компания рискует вылететь из списка nasdaq. И, понятное дело необходимо принимать соответствующие жесткие меры в ответ на это событие. И вы знаете, руководство компании меры такие приняло. По сообщениям издания Business Insider компания решила сократить 20% сотрудников. Похоже, акции компании продолжат падать и держаться на отметке ниже 1$, что сохраняет риск вылететь из списка nasdaq. Сообщение о сокращениях еще никогда не помогало компаниям выйти из кризиса.

Новый год в целом оказался не очень доброжелательным к компаниям. За эту пару месяцев 2023 года мы увидели, как техногиганты увольняют работников. Если вы помните, то под удар попали такие гиганты, как: Microsoft, Amazon, Google, Ford, Riot, Unity, Hasbro и многие другие. В плане киберспорта тоже имеются проблемы. Пострадали такие организации, как: 100 Thieves, Team Liquid и OpTic Gaming. Это лишь некоторые известные бренды, которые сократили рабочих в условиях 2023 года. К этому списку добавляем и Faze Clan, и по всей видимости компания захотела побить рекорд остальных организаций. По сообщениям, компания уволит 20% сотрудников, и это рекорд для киберспорта.

По сообщению, сотрудников начали увольнять еще в декабре 2022 года. Полный цикл увольнений завершится в конце февраля. По всей видимости, самих сотрудников уведомили об этом сокращении только сейчас, а до этого просто выборочно слали с работы куда подальше. Благоприятная атмосфера для эффективной работы на благо киберспорта, что сказать.

По всей видимости, такое трудное решение было принято из-за продолжающихся трудностей компании. Напомню, что с момента выхода на фондовый рынок в июле прошлого года стоимость бренда снизилась на 93%. Сейчас цена акций меньше 1 доллара, а это риск вылететь с биржи nasdaq. А дальше инвесторы откажутся инвестировать в организацию, и все... История она такая беспощадная.

Мы должны понимать, что сегодня мы работаем в совершенно иной экономической среде, чем в то время, когда мы выходили на биржу. - успокоил сотрудников директор компании.

Но успокоил ли? Скорее нет. По словам директора изначально целью было привлечение большего капитала. Полученные большие деньги должны были быть направлены на развитие бренда, чтобы открывать новые возможности и развивать бизнес. FaZe так радовалась новости о выходе на биржу, что нанимала сотрудников без каких-либо соглашений и сделок. Однако теперь компания пересмотрела подход к делу. Учитывая плохие дела с бюджетом и акциями, было решено уволить часть сотрудников. Получил легко работу - легко и потерял, все честно.

Эта переориентация, а также большая неопределенность в экономике в целом привели нас к сокращению штата сотрудников.

Точное число уволенных сотрудников неизвестно. По мнению LinkedIn и RocketReach пострадало около 120 сотрудников компании. По данным в компании до этих событий работало около 600 человек.

Упс, а акции еще сильнее упали...

Но самое интересное во всем этом, это то, что директор уверен в росте акций в будущем. Директор ожидает, что компания сможет выйти на рост и продолжить расти. Правда когда компания росла, а не падала, это нам еще предстоит разобраться. По ожиданиям директора, FaZe сможет увеличить доходы на 25%. Но, даже такой рост не сможет спасти компанию от вылета из nasdaq...

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