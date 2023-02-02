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Фил Спенсер утверждает, что студия 343 Industries важна для франшизы Halo
Сокращения и провал Halo - не конец для 343 Industries.
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Глава Xbox Фил Спенсер поговорил с IGN и рассказал про будущее 343 Industries в интервью изданию. Как оказалось, студия 343 все еще важна для франшизы Halo и переводить разработчиков никуда не будут.

В интервью Фил Спенсер подробно рассказал о деятельности 343 Industries, о делах в студии в последние несколько недель. Краткое описание интервью было выложено в Твиттере. Самое главное — Фил подтвердил, студия продолжит работу над франшизой Halo.

Что мы делаем сейчас, так это хотим убедиться, что руководящая команда настроена положительно, чтобы продолжать развиваться по нашему плану. Halo останется критически важной для нас и франшиза важна для успеха компании. А 343 в свою очередь важна для успеха Halo.

Когда Фила спросили, что будет 343 делать дальше, он ответил, что об этом расскажет руководство студии. Пусть 343 рассказывает о своих планах, я здесь ни при чем, считает Спенсер.

Я позволю студии говорить о планах самостоятельно. Но знайте, что у студии есть крупные планы на следующий сезон, он приближается и команда этому рада. У них еще есть несколько проектов, которые неанонсированы. О них ходят слухи. Разработчики в восторге от того, что их ждет в будущем.

Напоминаю, что на прошлой неделе были проведены массовые увольнения в Microsoft. Были уволены 4% рабочих в Microsoft. Около 10 тысяч рабочих потеряли работу. Увольнения затронули и игровую сферу, в том числе Xbox, 343 Industries и Bethesda Games. По новостям, 343 пострадала больше всех в итоге. Из студии ушло много людей, которые работали над сюжетом Halo Infinite. Бывшие сотрудники раскритиковали компанию за то, что она привела франшизу к такому итогу. Сотрудники считают, что руководство виновато в том, что необходимо проводить массовые сокращения. С этим нельзя не согласиться, надо было персонал набирать плавно, как Apple, ведь у нее пока все стабильно, если не считать подразделение Iphone.

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Также Фил Спенсер затронул тему малого количества игр в 2022 году. Он сказал, что это на его совести, и только он виноват в малом количестве тайтлов. Глава чувствует себя хорошо, если говорить о текущем годе. Фил сказал подождать до лета. Forza выйдет позже. Количество подписчиков Game Pass достигло исторического максимума.

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