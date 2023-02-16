Сокращают расходы не только Microsoft и Amazon, но и автопроизводители.

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Волна сокращений коснулась даже автопроизводителей. Как оказалось, Ford тоже сокращает расходы и собирается уволить 3800 сотрудников по всей Европе. В основном компания фокусируется на Германии и Великобритании. Все это происходит в рамках программы резкого снижения затрат.

Руководитель Ford в Европе Мартин Сандер объявил о сокращениях сегодня. Он сказал, что компания стремится к более бережливой и конкурентоспособной по затратам структуре. И как всегда на какую-то страну удар пришелся сильнее, чем на остальные. Всего было сокращено 2800 инженеров по Европе - 1700 в Германии, 1000 в Великобритании и еще сотня по остальным странам. При этом руководитель пообещал, что минимум 3400 инженерных должностей в регионе трогать не будут.

Также было уволено еще 1000 сотрудников на других должностях. Это различные административные должности. Опять Германия пострадала сильнее всего - 600 сотрудников. В Великобритании было уволено 300 рабочих и еще сотня в других странах.

Поверьте, это чрезвычайно трудное решение, оно не было принято легкомысленно. Мы понимаем, что это создает неопределенность для нашей команды, и я могу заверить всех наших сотрудников, что мы будем оказывать им полную поддержку в ближайшие месяцы.

Вот так руководитель заверил сотрудников, что в будущем все будет нормально, и компания обязательно поможет справиться с финансовыми проблемами после сокращения тысячи сотрудников. При этом сама компания не сказала, какие последствия ее ждут после увольнений.

Сандер заявил, что инженеров увольняют потому, что сложность производства была снижена. Все это связано с тем, что компания уходит от двигателей внутреннего сгорания. Вот как электромобили могут повлиять на людей и рабочие места. В общем с переходом на гибриды и электромобили работы для инженеров стало в разы меньше, а потому и сотрудников компании теперь тоже нужно меньше, ведь нужно экономить денежные средства. Коррективы внесены были потому, что значительно меньше работы теперь понадобится делать оставшимся сотрудникам (верим).

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Сандер также отметил, что данные сокращения никоим образом не повлияют на планы компании по переходу на электромобили. Компания все также стремится полностью перейти на электромобили в Европе к 2035 году. Стратегию Сандер знает, и менять ее никто не собирается. При этом, самый сильный удар придется на завод в Дантоне. По словам руководителя, завод продолжит свою работу без остановок. Сандер уверен, что команда сможет выполнять всю работу в будущем.