Создатели то отменяют показ, то опять анонсируют.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Начнем с самого начала. Разработчики The Day Before из Fntastic планировали показать геймплей игры в 10-минутном ролике в январе. Однако прямо перед днем публикации все отменилось. Оказалось, что кто-то запатентовал название игры и попросил разработчиков удалить страницу в Steam. Это привело к тому, что игра задерживается. Геймплей хотели показать спустя несколько месяцев. Но, видимо опять планы поменялись. На официальном Discord сервере главный модератор Levitate сообщил, что сегодня опубликуют геймплей проекта.

Приготовьтесь, сегодня вечером мы опубликуем 10-минутный геймплейный ролик на YouTube. Настройтесь на сегодняшний день, чтобы получить незабываемые впечатления. Поверьте нам, такое открытие вы не захотите пропустить! Следите за обновлениями и информацией.

Казалось, все потеряно. Геймплей ждать долго, а игра вовсе не существует, об этом говорили модераторы и все сообщество на протяжении всего января. Но теперь, история разворачивается в обратную, положительную сторону.





Кратко опишу всю историю с игрой: во-первых, разработчики самостоятельно удалили страничку из Steam. Если быть точнее, сделали ее частной. Также перед этим были удалены изображения и трейлер проекта. Название запатентовали после того, как игра уже была анонсирована. Прошло около 5 месяцев после анонса, а создатели даже не подумали о патенте. Также, создатели никогда не показывали реальный геймплей. По разборам стало ясно, что все ролики, это рендеры на Unreal Engine. В роликах было слишком плавное движение, баги с анимациями и так далее. Подробно об этом здесь.

После этого, модераторы (не Levitate) сказали, что никогда не видели игру вживую. Геймплей был секретен все это время даже для модераторов. Один из модераторов задался вопросом "а существует ли игра?". Сообщество тоже задалось вопросом.

В интервью создатель игры пояснил, что игра действительно существует. Команда выкладывается на полную, делая хороший проект. Также стало известно, что задержка планировалась до истории с торговой маркой, она просто помогла сделать заявление без скандалов. Хотя ранее в переносе был виноват патент. В конце концов разработчик сказал, что мы сами все увидим после релиза. Но, похоже увидим уже сегодня вечером.

Публикация в Discord особо ситуацию не проясняет. Объявление лишь говорит нам подождать еще несколько часов. Сам главный модератор сказал, что получил разрешение от создателей на публикацию сообщения. Также модератор не стал говорить, что именно за геймплей будет опубликован. Будет это рендер, или кадры, которые планировалось выложить в январе. Модератор также не сказал время и дату публикации.

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Представитель Fntastic связался с PCgamer и сообщил, что публикация запланирована на 10 утра по тихоокеанскому времени. Это 9 вечера по МСК. Публикация будет доступна на YouTube-канале Fntastic.