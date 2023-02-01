Маловато, руководство не обратит внимания на проблемы.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Ubisoft Paris объявила вместе с профсоюзами, что проведет забастовку в пятницу. Это произошло после того, как генеральный директор Ив Гиймо обвинил сотрудников в финансовых проблемах. Так скажем, руководство сказало, что провалы и долги на совести рабочих, и теперь они должны усиленно работать, чтобы вернуть компанию на путь успеха. "Мяч на вашем дворе" - сказал Ив Гиймо. Такое давление на персонал не обошлось без внимания. На следующий день профсоюз Solidaires Informatique обвинил генерального директора во всех проблемах компании: в провалах, в маленькой зарплате, в переработках и так далее. Профсоюз потребовал увеличения зарплаты на 10% с учетом инфляции, а также попросил ввести четырехдневную неделю. Еще было прошение к руководству стать более прозрачными в отношении сотрудников, чтобы знать про условия труда в других студиях.

Чтобы донести до руководства свои требования и заставить принять условия, профсоюз призвал выходить сотрудников на забастовку, Ubisoft Paris провела ее 27 января. Новый отчет Axios гласит, что забастовка действительно прошла, но она довольно маленькая. По данным издания, на забастовку вышло 40 сотрудников (примерно 15% от общего числа рабочих студии). По данным издания, как таковой забастовки не было. Работа в студии не была остановлена.

Рабочие обсудили текущее состояние компании, так сказать предлагали идеи по исправлению ошибок руководства. Были разговоры про маленькую зарплату, переработки, выгорания и другие проблемы студии. Токсичная среда, одним словом.

Эта забастовка поможет в проведении следующих забастовок. Если руководство не хочет прислушиваться к нашим требованиям, то мы сами покажем, что считаем нужным. Мы сами решим — когда выйдет игра. Руководство к релизу дел иметь не будет.

Пока что нет никаких признаков того, что руководство Ubisoft планирует предоставить сотрудникам то, что они просят. Хотя бы часть требований выполнять не собираются. Так даже после скандала в 2020 году условия труда не улучшились, что сможет сделать такая малая забастовка тогда?

По всей видимости, проблемы у Ubisoft продолжат накапливаться. Что делать, опять переносить бедную Skull and Bones на новый месяц? Может отменить пару проектов, которые почти завершены? А может закопать Far Cry в могилу?

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Все это может произойти в любой день, внезапно по решению генерального директора. Ведь, новый день — новая проблема в Ubisoft, это теперь просто традиция игровой индустрии 2023 года. При этом, руководство продолжает разрабатывать проекты с донатом, например Far Cry с мультиплеером.