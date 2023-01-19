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Подробности основной камеры S23 Ultra были раскрыты инсайдером
200 МП и фотографии до 40 МБ...
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200MP фотографии Galaxy S23 Ultra не очень большие. Насколько я знаю, объем типичных для жизни фотографий составляет всего 20MB～40MB, что не намного больше, чем 108MP фото.

Как вы уже, наверное, знаете, в S23 Ultra корейская компания решилась установить датчик основной камеры с разрешением 200 МП, и это огромный скачок для камеры в телефонах, Iphone, как ты? Инсайдеры говорят, что это сильный скачок по сравнению с датчиком на 108 мегапикселей, который был установлен в прошлогоднем флагмане S22 Ultra, однако сам объем фотографий по мнению Ice Universe не так уж и велик, и не сильно отличается от фото с камерой на 108 МП.

До 40 МБ места занимает одно фото в наилучшем качестве, в зависимости от обстоятельств и сцены размер меняется, но обычно от 20 до 40 МБ. Если фотографировать ночное фото на праздники с салютом и неоном — конечно, в 40 МБ тут не уложиться, но фото обедненного стола вполне войдет в 40 МБ.

Каждый снимок, который делается благодаря новейшей камере имеет разрешение 12240 x 16320 пикселей, согласно информации Ice Universe. Сам автор не дал ссылку на источники, из которых разузнал столь ценную информацию по камере, но разрешение не столь сильно отличается от фото на S22 Ultra.

Для сравнения: 108 МП камера делала фото с разрешением 9000 на 12000 пикселей, при этом занимало это всего около 15 МБ места. Разрешение кстати особо не влияет на размер фото. Ice Universe показал две фотографии с одинаковым разрешением: одна весит 20,98 МБ, а вторая 37,06 МБ.

Посмотрим, как корейская компания будет сжимать данные снимки, вероятно, размер уменьшиться на десяток МБ на релизе, но это еще не точно, надеемся, что итоговое качество будет на уровне, и уж точно лучше, чем в S22 Ultra. 

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Показ линейки флагманов S23 состоится на презентации Galaxy Unpacked, которая состоится 1 февраля в Сан-Франциско, смотреть прямую трансляцию можно будет через любой канал компании, и делать это нужно поздно ночью по МСК. Уже открылись предварительные заказы на линейку флагманов и ноутбуки Galaxy Book, которые там тоже покажут, будет присутствовать Ultra модель, впервые в истории устройства. Подробно про предварительный заказ я писал здесь, но в РФ заказать смартфон, вероятно, не выйдет, ибо компания, ушла.

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#samsung #galaxy #samsung galaxy s23 #ice universe #samsung galaxy s23 ultra #samsung galaxy s23+
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