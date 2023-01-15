А вместе с ними мы узнали бонусы за заказ флагмана.

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Корейская компания Samsung открыла предварительные заказы на линейку флагманов Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra на официальном сайте. Те, кто оформят заказ на флагман заранее, смогут получить эксклюзивные бонусы, и даже скидку на сам телефон, однако такие предложения действуют для ограниченного количества стран. За заказ можно получить скидку в размере от 50 до 100 долларов США, скидка суммируется со всеми покупками и бонусами предварительного заказа S23. Сами продажи флагмана стартуют через несколько недель после презентации Galaxy Unpacked, которая пройдет 1 февраля (официально) в Сан-Франциско. Зарезервировав телефон заранее, вы сможете получить его первым, со скидкой и дополнительными бонусами: Trade-in, наушники, бесплатный ремонт и большая гарантия.

За предварительный заказ вы получите доступ к поддержке Samsung, которая работает 24/7, и поможет вам решить любую проблему с устройством. Вы также получите возможность починить треснувший экран в сервисных центрах Samsung, сможете получить кредит под 0%, получите расширенное покрытие Samsung Care + (улучшенная гарантия), и сможете воспользоваться программой Samsung Offer.

Также через сайт можно будет купить эксклюзивную расцветку: серую, светло-синюю, красную и светло-зеленую. Также можно будет получить чехол и бесплатные Galaxy Buds Pro 2, а также купить специальную версию под определенный регион. Цены нам не раскрыли, к сожалению, но инсайдеры уже указали предварительный ценник на каждую из моделей:

S23 S23 Plus S23 Ultra $933 - 65 тысяч рублей

$1096 - 76 тысяч рублей

$1253 - 87 тысяч рублей



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В РФ придется ждать поставок от "серых" продавцом, либо заказывать флагман на AliExpress, поскольку Samsung официально не поставляет телефоны в центральные регионы, но имеется прошивка для Кавказа.