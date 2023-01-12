Ultra версию мы уже видели, а что насчет базовой?





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Чем ближе презентация Galaxy Unpacked, тем больше утечек по флагманам появляется. В этот раз мы увидели чехлы базовой модели S23, они и покажут нам, какой формы будет камера, и похоже недавние утечки от других инсайдеров были абсолютно правдивы. Сами чехлы можно будет приобрести отдельно на официальном сайте, или получить как бонус за предварительный заказ в ограниченных странах.

Чехлы демонстрируют нам размер, и то, как будут выглядеть камеры, и пока что они подтверждают ту информацию, которую мы видели в утечках. Фотографиями чехлов поделился с нами инсайдер SnoopyTech, кстати, будет несколько цветовых вариаций этих чехлов, и они кожаные.

Как видите, отличий от прошлого S22 тут не так уж и много, а их и не должно быть много, поскольку сам S23 Ultra будет похож на S22 Ultra, в этом плане Samsung придерживается политики развития технической составляющей смартфона, а не дизайна, но цветов будет много, это конечно же плюс. По чехлу видно, что две базовые модели S23 и S23 Plus будут несколько круглыми, совсем чуть-чуть, чуточку.

После презентации нам, вероятно, покажут и другие чехлы, включая новые расцветки: вся радуга, силиконовые, прозрачные и даже пластиковые чехлы тоже будут. А там подтянутся и сторонние производители, и производство аксессуаров под S23 пойдет полным ходом.

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Напоминаю, Galaxy Unpacked пройдет 1 февраля, а продажи стартуют через несколько недель после официальной презентации, вначале в Корее и США, а потом телефоны поедут и в другие регионы. В России приобрести аппарат будет сложно, поскольку Samsung официально не поставляет технику в РФ. Тут только надеяться на китайцев и AliExpress, на поставщиков товаров с AliExpress, либо на "серых" продавцов. В целом, страшного ничего нет, но цена будет кусаться. Некоторые перекупы предполагают, что цена за Ultra версию достигнет сотни тысяч рублей на релизе, а потом будет постепенно снижаться и через полгода, вполне дойдет до нормального значения, если конечно до этого момента не случится что-нибудь с курсом, или с самой Samsung... Заказать эксклюзивные цвета тоже, вероятно, можно будет через AliExpress, но ценник на них может быть несколько выше, чем на стандартные цвета: бежевый, зеленый, черный и розовый.